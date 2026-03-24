کاهش ۲۳ درصدی ترددهای نوروزی در اصفهان
رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: ترددها در طرح نوروزی امسال نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، عبدالرضا میرزایی، رئیس پلیسراه استان اصفهان اظهار داشت: ترددهای هشتروزه طرح نوروزی امسال نسبت به سال قبل دارای ۲۳ درصد کاهش بوده و تردد در کلیه محورهای مواصلاتی استان عادی و روان است و مشکلی در عبور و مرور وجود ندارد.
وی ادامه داد: در هشت روزی که از طرح نوروزی گذشته است محورهای اصفهان به بهارستان، آزادراه ذوبآهن و محور نجفآباد به تیران و داران بیشترین سهم تردد را داشته است.
میرزایی تصریح کرد: به مسافران و رانندگان توصیه میکنیم که باتوجهبه بارش نزولات آسمانی در کلیه محورهای استان و ادامهدار بودن این بارندگیها حتماً سرعت مطمئنه را هنگام رانندگی رعایت کنند.
رئیس پلیسراه استان اصفهان خاطرنشان کرد: رانندگان و کلیه سرنشینان خودروها، چه ردیف جلو و چه در ردیف عقب، قبل از حرکت حتماً کمربند ایمنی خود را ببندند که شاهد حوادث تلخ نباشیم.