حمله دشمن صهیونی - آمریکایی در تبریز ۶ شهید بر جا گذاشت

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: نیمه شب گذشته، طی حملات صهیونی - آمریکایی به میهن اسلامی، ۲ منطقه مسکونی در داخل شهر تبریز ۶ نفر به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا، مجید فرشی امروز سه شنبه گفت: طی حمله به کوی شهید قره‌باغی در منطقه شهید مفتح، متاسفانه ۶ نفر از هموطنان شریف شهید و ۹ نفر مجروح شدند. عملیات امداد و رهاسازی تا این لحظه ادامه دارد.

وی اضافه کرد: همچنین در حمله دیگری که به محله امام حسین انجام شد، تاسیسات زیربنایی آسیب دید و الحمدلله موردی از جراحت یا شهادت گزارش نشده است.

فرشی با بیان اینکه اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود، ادامه داد: از هم‌وطنان عزیز تقاضا می‌شود آرامش خود را حفظ کنند و اخبار را از منابع معتبر پیگیری نمایند.

 

