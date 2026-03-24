حمله دشمن صهیونی - آمریکایی در تبریز ۶ شهید بر جا گذاشت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: نیمه شب گذشته، طی حملات صهیونی - آمریکایی به میهن اسلامی، ۲ منطقه مسکونی در داخل شهر تبریز ۶ نفر به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا، مجید فرشی امروز سه شنبه گفت: طی حمله به کوی شهید قرهباغی در منطقه شهید مفتح، متاسفانه ۶ نفر از هموطنان شریف شهید و ۹ نفر مجروح شدند. عملیات امداد و رهاسازی تا این لحظه ادامه دارد.
وی اضافه کرد: همچنین در حمله دیگری که به محله امام حسین انجام شد، تاسیسات زیربنایی آسیب دید و الحمدلله موردی از جراحت یا شهادت گزارش نشده است.
فرشی با بیان اینکه اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میشود، ادامه داد: از هموطنان عزیز تقاضا میشود آرامش خود را حفظ کنند و اخبار را از منابع معتبر پیگیری نمایند.