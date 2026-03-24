آغاز برداشت محصول بیدمشک در آذربایجان غربی/سالانه ۳۰۰۰ لیتر عرق بیدمشک در استان تولید می شود
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: امسال پیشبینی میشود بیش از یکهزار تن گل تر بیدمشک از سطح ۶۵ هکتار باغ و حاشیهکاری برداشت و روانه بازار شود.
به گزارش ایلنا، پرویز امجدی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: میزان برداشت امسال معادل تأمین حدود سه میلیون لیتر عرق بیدمشک است که بخشی از آن در واحدهای فرآوری استان و بخشی دیگر در کارگاههای سنتی مناطق مختلف کشور به تولید میرسد.
وی با اشاره به برداشت گل بیدمشک در باغها و حاشیه رودخانههای استان افزود: برداشت این محصول از اواخر اسفند ماه آغاز شده و با توجه به شرایط اقلیمی مناطق مختلف استان تا ۳۰ روز ادامه خواهد داشت.
به گفته امجدی، بیشترین سطح زیر کشت بیدمشک در شهرستانهای ارومیه، سلماس و پلدشت قرار دارد و این گیاه عمدتاً در حاشیه رودخانهها، جویها و باغها، بهعنوان کشت مکمل، پرورش داده میشود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان با اشاره به نقش اقتصادی و فرهنگی این محصول اظهار کرد: یکسوم شکوفههای تولیدی بیدمشک در واحدهای صنعتی استان فرآوری میشود، یکسوم دیگر در عرقگیریهای خانگی مورد استفاده قرار میگیرد و مابقی نیز به واحدهای تبدیلی دیگر استانها ارسال میشود.
امجدی گفت: عرق و نقل بیدمشک از شناختهشدهترین سوغاتهای ارومیه است که علاوه بر بازارهای داخلی، در کشورهای همسایه و حوزه خلیجفارس نیز با استقبال قابل توجهی مواجه شده و بخشی از مازاد تولید استان به این کشورها صادر میشود.
وی افزود: بیدمشک از نظر دارویی نیز ارزش فراوانی دارد و عرق این گیاه در رفع کمخونی، تقویت قلب و آرامسازی اعصاب مؤثر است؛ همچنین دمکرده برگ آن برای درمان اسهال خونی مورد استفاده قرار میگیرد.