خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز برداشت محصول بیدمشک در آذربایجان غربی/سالانه ۳۰۰۰ لیتر عرق بیدمشک در استان تولید می شود

آغاز برداشت محصول بیدمشک در آذربایجان غربی/سالانه ۳۰۰۰ لیتر عرق بیدمشک در استان تولید می شود
کد خبر : 1764930
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود بیش از یک‌هزار تن گل تر بیدمشک از سطح ۶۵ هکتار باغ و حاشیه‌کاری برداشت و روانه بازار شود.

به گزارش ایلنا، پرویز امجدی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: میزان برداشت امسال معادل تأمین حدود سه میلیون لیتر عرق بیدمشک است که بخشی از آن در واحدهای فرآوری استان و بخشی دیگر در کارگاه‌های سنتی مناطق مختلف کشور به تولید می‌رسد.

وی با اشاره به برداشت گل بیدمشک در باغ‌ها و حاشیه رودخانه‌های استان افزود: برداشت این محصول از اواخر اسفند ماه آغاز شده و با توجه به شرایط اقلیمی مناطق مختلف استان تا ۳۰ روز ادامه خواهد داشت.

به گفته امجدی، بیشترین سطح زیر کشت بیدمشک در شهرستان‌های ارومیه، سلماس و پلدشت قرار دارد و این گیاه عمدتاً در حاشیه رودخانه‌ها، جوی‌ها و باغ‌ها، به‌عنوان کشت مکمل، پرورش داده می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان با اشاره به نقش اقتصادی و فرهنگی این محصول اظهار کرد: یک‌سوم شکوفه‌های تولیدی بیدمشک در واحدهای صنعتی استان فرآوری می‌شود، یک‌سوم دیگر در عرق‌گیری‌های خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مابقی نیز به واحدهای تبدیلی دیگر استان‌ها ارسال می‌شود.

امجدی گفت: عرق و نقل بیدمشک از شناخته‌شده‌ترین سوغات‌های ارومیه است که علاوه بر بازارهای داخلی، در کشورهای همسایه و حوزه خلیج‌فارس نیز با استقبال قابل توجهی مواجه شده و بخشی از مازاد تولید استان به این کشورها صادر می‌شود.

وی افزود: بیدمشک از نظر دارویی نیز ارزش فراوانی دارد و عرق این گیاه در رفع کم‌خونی، تقویت قلب و آرام‌سازی اعصاب مؤثر است؛ همچنین دم‌کرده برگ آن برای درمان اسهال خونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار