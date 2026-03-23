فرمانده انتظامی شهرستان ملایر خبر داد:

دستگیری قاتلان زن و شوهر ملایری با تلاش پلیس آگاهی

دستگیری قاتلان زن و شوهر ملایری با تلاش پلیس آگاهی
فرمانده انتظامی شهرستان ملایر به شناسایی و دستگیری قاتلان یک جنایت در این منطقه اشاره کرده و در این رابطه گفت: قاتلان زن و شوهر ملایری با تلاش‌های شبانه‌روزی مأموران پلیس آگاهی این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد ساکی افزود: در پی اعلام قتل زن و شوهری حدود 60 ساله در یکی از محله‌های شهرستان ملایر در بازه زمانی چند روز گذشته، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بررسی‌های انجام شده از سوی پلیس آگاهی مشخص شد قاتل یا قاتلان با ورود به منزل این زن و شوهر با آنها درگیر شده و با استفاده از سلاح گرم اقدام به قتل هر 2 نفر کرده‌اند و پس از سرقت 12 حلقه النگو از محل متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر اظهار داشت: با تلاش‌های شبانه‌روزی بی‌وقفه و استفاده از شیوه و شگردهای خاص پلیسی و انجام اقدامات فنی و تخصصی، کارآگاهان پلیس آگاهی متهمان را شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ ساکی به اقلام کشف شده از مخفیگاه قاتلان دستگیر شده این زن و شوهر ملایری اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه قاتلان 12 حلقه النگوی سرقتی و یک قبضه سلاح کلت کمری شناسایی و کشف شده است.

وی به اعترافات قاتلان این پرونده و انگیزه آنها از ارتکاب به جنایت فوق اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: متهمان که 47 و 22 ساله هستند، در بازجویی‌های به عمل آمده‌ علت و انگیزه ارتکاب به این جنایت را سرقت طلای مقتولان عنوان کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر به معرفی متهمان به مراجع قضایی اشاره داشته و اضافه کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود از نگهداری طلا و جواهر و وجه نقد زیاد در منازل خودداری کرده و نسبت به سپردن این اموال به صندوق امانات بانک‌ها اقدام کنند.

