رئیس پلیس آگاهی استان خبر داد:

دستگیری اعضای باند سرقت منازل در شهر ماهان استان کرمان

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان به شناسایی و دستگیری سارقان منازل در استان اشاره کرده و گفت: 3 عضو یک باند سرقت منازل در این استان شناسایی و دستگیر شدند. در این راستا 4 مورد سرقت توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان کشف شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی افزود: پس از وقوع چندین مورد سرقت منزل در شهر ماهان، تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و عملیاتی شبانه‌روزی، موفق به شناسایی و دستگیری سارقان منازل در استان شدند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی استان کرمان در بازرسی از مخفیگاه این سارقان، تمامی اموال مسروقه شامل لوازم منازل، یخچال، تلویزیون، فرش و سایر اقلام که از 4 منزل به سرقت رفته بود را، کشف کردند و به مال‌باختگان تحویل دادند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان اظهار داشت: سارقان دستگیر شده در این عملیات، در بازجویی‌های خود به 4 مورد سرقت اعتراف کرده‌اند و پس از تشکیل پرونده باری سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده و در نهایت روانه زندان شدند.

