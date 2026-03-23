معاون جهاد کشاورزی استان هشدار داد؛
احتمال شیوع بیماری زنگ زرد در مزارع استان کهگیلویه و بویراحمد
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت تداوم پایش مزارع این استان در تعطیلات نوروزی تأکید کرده و گفت: پس از بارندگیهای اخیر نسبت به احتمال شیوع بیماری زنگ زرد در مزارع استان هشدار داده میشود. از کشاورزان تقاضا میشود به صورت روزانه مزارع خود را بررسی کنند.
به گزارش ایلنا، شهرام عسکری افزود: بهرهبرداران کهگیلویه و بویراحمد بررسی روزانه مزارع را جدی بگیرند و در صورت مشاهده نشانههای اولیه بیماری، به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند. وضعیت مزارع غلات استان مطلوب است و کارشناسان جهاد کشاورزی نیز در روزهای تعطیل پایش میدانی را به طور منظم انجام میدهند.
وی به مشاهده آفت سن غلات در برخی مناطق گرمسیری اشاره کرده و ادامه داد: عملیات تورزنی در حال انجام است و زمان دقیق مبارزه با این آفت در زمان مناسب اطلاعرسانی خواهد شد. بیش از 2000 تن انواع کود شیمیایی تنها در دوران جنگ تحمیلی توزیع شده و در سال جاری عملیات کوددهی به طور کامل انجام شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: تأمین امنیت غذایی با وجود شرایط سخت جنگ تحمیلی و همچنین تعطیلات نوروزی متوقف نمیشود و در این راستا مجموعه سازمان جهاد کشاورزی این استان با تمام توان از مزارع و تولیدات کشاورزی استان مراقبت و پاسداری میکند.
عسکری تصریح کرد: آفت «زنگ زرد» از جمله بیماریهای محصول گندم است. این بیماری در مواقعی که مزرعه گندم دارای رطوبت بالا باشد، شرایط برای شیوع آن مساعد میشود. در این راستا در روزهایی که بارشها در استان کهگیلویه و بویراحمد روند افزایشی داشته، احتمال شیوع بیماری زنگ زرد نیز در مزارع قوت گرفته است.
وی به مبارزه شیمیایی با علفهای هرز در سطح مزارع استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرده و بیان داشت: مبارزه شیمیایی با علفهای هرز در سطح 23 هزار هکتار از مزارع این استان آغاز شده است. با توجه به بارندگیهای مستمر اخیر، احتمال شیوع بیماریهای برگی به ویژه زنگ زرد در شهرستانهای گرمسیری وجود دارد.