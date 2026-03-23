با حضور مردم و زائران حرم رضوی انجام شد:
تشییع پیکر شهید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات و خانواده وی در مشهد / پیکر شهید امیر علیزاده تدفین شد
پیکر مطهر شهید اسماعیل واعظی خطیب وزیر اطلاعات کشور ایران به همراه پیکر همسرش سیده فاطمه حکیم و دخترشان سیده زهرا واعظی خطیب و همچنین پیکر پاسدار شهید امیر علیزاده از نیروهای هوافضای سپاه در مشهد تشییع و خاکسپاری شدند.
به گزارش ایلنا، آیین تشییع این 4 شهید گرانقدر امروز در پهنه میدان شهداء شهر مشهد، با حضور و همراهی با شکوه اقشار مختلف مردم شهرستان مشهد و زائران حرم مطهر رضوی، از حوالی ظهر امروز آغاز شد و تا حرم رضوی تداوم یافته و خاتمه پیدا کرد.
پس از برگزاری مراسم تشییع این 4 شهید بزرگوار، پیکر شهید واعظی خطیب به همراه خانواده ایشان در رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد. همچنین پیکر مطهر شهید علیزاده نیز در گلزار شهدای بهشت رضا تدفین و به خاک سپرده شد.