تشییع پیکر شهید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات و خانواده وی در مشهد / پیکر شهید امیر علیزاده تدفین شد

به گزارش ایلنا، آیین تشییع این 4 شهید گرانقدر امروز در پهنه میدان شهداء شهر مشهد، با حضور و همراهی با شکوه اقشار مختلف مردم شهرستان مشهد و زائران حرم مطهر رضوی، از حوالی ظهر امروز آغاز شد و تا حرم رضوی تداوم یافته و خاتمه پیدا کرد.

پس از برگزاری مراسم تشییع این 4 شهید بزرگوار، پیکر شهید واعظی خطیب به همراه خانواده ایشان در رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد. همچنین پیکر مطهر شهید علیزاده نیز در گلزار شهدای بهشت رضا تدفین و به خاک سپرده شد.

