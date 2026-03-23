برخورد دو خودروی سواری در محور بروجن به لردگان یک فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: روز دوشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۵، خبری مبنی بر انحراف به چپ خودروی سواری سمند و برخورد با یک دستگاه سواری پراید در سه کیلومتری روستای گدار کبک دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات گدار کبک به محل حادثه اعزام شدند.

طاهری گفت: نیروهای امدادی پس از ایمن‌سازی صحنه و انجام اقدامات اولیه، موفق به رهاسازی دو نفر از سرنشینان شدند که متأسفانه یک نفر در صحنه جان باخت و یک نفر مصدوم شد، مصدوم پس از دریافت خدمات اولیه به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

