برخورد دو خودروی سواری در محور بروجن به لردگان یک فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدومان حادثه تصادف درمحور بروجن به لردگان خبر داد.

 به گزارش ایلنا،  بیژن طاهری اظهار داشت: روز دوشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۵، خبری مبنی بر انحراف به چپ خودروی سواری سمند و برخورد با یک دستگاه سواری پراید در سه کیلومتری روستای گدار کبک دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات گدار کبک به محل حادثه اعزام شدند.

طاهری گفت: نیروهای امدادی پس از ایمن‌سازی صحنه و انجام اقدامات اولیه، موفق به رهاسازی دو نفر از سرنشینان شدند که متأسفانه یک نفر در صحنه جان باخت و یک نفر مصدوم شد، مصدوم پس از دریافت خدمات اولیه به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

