۱۵۷ لرستانی در تجاوز آمریکایی صهیونی شهید شدند؛ مجروحیت ۲ هزار و ۶۶۷ نفر
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: ۱۵۷ لرستانی از ۹ اسفند گذشته همزمان با آغاز جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی تا روز دوم فروردین ماه جاری در نقاط مختلف کشور به شهادت رسیدهاند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری لرستان، سعید پورعلی اظهار داشت: از این تعداد ۱۲۶ نفر در استان به شهادت رسیده و ۳۱ نفر نیز خارج از استان بودهاند.
وی تصریح کرد: همچنین تا روز دوم فروردین ۱۴۰۵ ۲هزار و ۶۶۷ نفر از هم استانی ها بر اثر حملات دشمن مجروح و زخمی شدهاند.
به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، از این تعداد مجروح ۲هزار و ۴۳۱ نفر غیرنظامی هستند.