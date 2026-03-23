۱۵۷ لرستانی در تجاوز آمریکایی صهیونی شهید شدند؛ مجروحیت ۲ هزار و ۶۶۷ نفر

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری لرستان، سعید پورعلی اظهار داشت: از این تعداد ۱۲۶ نفر در استان به شهادت رسیده و ۳۱ نفر نیز خارج از استان بوده‌اند.

وی تصریح کرد: همچنین تا روز دوم فروردین ۱۴۰۵ ۲هزار و ۶۶۷ نفر از هم استانی ها بر اثر حملات دشمن مجروح و زخمی شده‌اند.

به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، از این تعداد مجروح ۲هزار و ۴۳۱ نفر غیرنظامی هستند.

