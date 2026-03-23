شمار شهدای کهگیلویه و بویراحمد در حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به 16 نفر رسید

به گزارش ایلنا، سید ابوذر دیماد به تعداد شهدای به خاک سپرده شده در استان اشاره کرده و افزود: تاکنون‌ 14 نفر از این شهدا با حضور شکوهمندانه مردم شهیدپرور و قدرشناس در شهرهای مختلف استان تشییع و به خاک سپرده شده‌اند.

وی ادامه داد: اسامی 16 شهید استان کهگیلویه و بویراحمد که در پی حملات متجاوزانه دشمن به خاک کشورمان از تاریخ 9 اسفند ماه سال 1404 تاکنون در سایر استان‌های کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند اعلام شده است.

1. ارتشی شهید رضا آذری‌نسب از شهرستان کهگیلویه،

2. افسر نیروی دریایی شهید مهدی تیموری از شهرستان دنا

3. افسر نیروی دریایی شهید مهدی جبارکیش از شهرستان بویراحمد

4. سرهنگ تکاور پاسدار تیپ 48 فتح شهید حسن پارسه از شهرستان بویراحمد

5. تکاور پاسدار شهید سید اسماعیل یزدان‌منش از شهرستان بویراحمد

6. سرتیپ دوم پاسدار سید جلال توسل‌مند از شهرستان کهگیلویه

7. پاسدار شهید علی ازم از شهرستان بویراحمد

8. پاسدار شهید محمدرضا محمدپور از شهرستان گچساران

9. پاسدار شهید تقوی از شهرستان چرام

10. سرباز شهید محمدرضا صالحی‌نژاد از شهرستان گچساران

11. سرباز شهید امیررضا الله‌دادی از شهرستان گچساران

12. معلم شهید پوران قلی‌پور از شهرستان بویراحمد

13. پرستار شهید امین اورنگ از شهرستان بویراحمد

14. شهید حمید موسوی خو از شهرستان بویراحمد

15. شهید احمد صدیقی از شهرستان بویراحمد

16. شهید یکتا امیریان از شهرستان بویراحمد

