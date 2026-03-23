یک کشته و یک مصدوم؛ دستاورد واژگونی خودرو در اتوبان ساوه - همدان
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان اشاره کرده و گفت: واژگونی یک دستگاه خودرو پژو در اتوبان ساوه - همدان یک کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، حمید ابرهدری به تشریح جزئیات خبر این حادثه رانندگی اشاره داشته و در این خصوص افزود: ظهر امروز دوشنبه 3 فروردین ماه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو در اتوبان ساوه - همدان 20 کیلومتر مانده به عوارضی، به اورژانس 115 دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه گزارش شد.
وی ادامه داد: بلافاصله کد اورژانس 115 جادهای سیلیجرد به محل حادثه اعزام شد و پس از اقدامات درمانی اولیه از سوی فوریتهای پزشکی، متأسفانه یکی از سرنشینان بر اثر شدت آسیب دیدگی در دم جان خود را از دست داد. تنها مصدوم این حادثه رانندگی نیز به بیمارستان شهید مدرس شهرستان ساوه منتقل شد.