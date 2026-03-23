فوت راکب موتورسیکلت در تصادف محور قشلاق قزوین

سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین از وقوع تصادف دومی سال جدید در محورهای مواصلاتی استان قزوین خبر داد و گفت: متأسفانه دیروز بعدازظهر ساعت 20 و 30 دقیقه یک مورد برخورد موتورسیکلت با ام‌وی‌ام در محور فرعی قشلاق داشتیم که راکب 46 ساله موتورسیکلت در اثر تصادف جان خودش را از دست داد.

وی علت حادثه را تجاوز به چپ موتورسیکلت و نقض ماده 119 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی دانست و گفت: توصیه این است که با توجه به اینکه به شرایط لغزندگی معابر از شتاب و عجله بی‌مورد پرهیز کرده و از توقف در حاشیه آزادراه‌ها که می‌تواند بسیارخطرآفرین باشد، اجتناب کرده و حتماً از کمربند ایمنی به ویژه برای شهروندان استفاده کنند.

فرمانده پلیس راه استان همچنین درباره آخرین وضعیت راه‌های برون‌شهری استان گفت: در حال حاضر ترافیک در محورهای آزادراهی شامل آزادراه قزوین-رشت، قزوین-زنجان و قزوین-کرج به سمت شمال و شمال غرب کشور پرحجم و روان و در سایر محورها عادی و روان است.

تقی‌خانی با بیان اینکه شاهد بارش پراکنده باران در سطح محورهای مواصلاتی هستیم، اضافه کرد: بنا بر پیش‌بینی هواشناسی این وضعیت برای فردا و روزهای آینده هم ادامه دارد.

انتهای پیام/