نماد «سپر آبی» در تاقبستان کرمانشاه نصب شد
نماد بینالمللی «سپر آبی» به عنوان نشان حفاظت از اموال فرهنگی در برابر تهدیدات، بر محوطه تاریخی تاقبستان کرمانشاه نصب شد
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، تاقبستان که یکی از بینظیرترین آثار باستانی ایران و جهان و مجموعهای از سنگنگارههای دوره ساسانی است، با هدف تضمین امنیت و حفاظت بیشتر در برابر حوادث طبیعی و انسانی، به این نماد مجهز شد.
سازمان «سپر آبی» که پیش از با نام «کمیته بینالمللی سپر آبی» شناخته میشد، سازمانی بینالمللی است که در سال ۱۹۹۶ میلادی برای محافظت از میراث فرهنگی جهان در برابر تهدیداتی نظیر درگیریهای مسلحانه و بلایای طبیعی تأسیس شده است. این سازمان متعهد به حفاظت از میراث ملموس و ناملموس در سراسر جهان است و استفاده از نماد ویژه «سپر آبی و سفید» برای نشانهگذاری اموال فرهنگی، الزامی است که دولتها و طرفهای درگیر را به خودداری از آسیب رساندن به این آثار ملزم میکند.
تاق بستان یکی از بینظیرترین آثار باستانی ایران و جهان و مجموعه ای از سنگ نگارههای ساسانی است که در شمال شهر کرمانشاه واقع شده است؛ این مجموعه در قرن سوم میلادی ساخته شده است و ارزش هنری و تاریخی زیادی دارد.
چند صحنهٔ تاریخی از جمله تاجگذاری خسرو پرویز، تاجگذاری اردشیر دوم، تاج گذاری شاهپور دوم و سوم و همچنین چند سنگ نوشته (کتیبه) به خط پهلوی در آن کندهکاری شده است.
یکی از ویژگی های این مجموعه تاریخی وجود چشمه های جوشان آب در کنار سنگ نگاره ها و تاق های سنگی آن است که اگرچه باعث زیبایی چشم انداز محوطه و محیط اطراف شده است اما از دیگر سو دغدغه ای برای حفظ اثر است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی استان کرمانشاه گفت: با نظر ستاد هماهنگی خدمات سفر استان مقرر شد تا محوطههای تاریخی تاقبستان، بیستون و معبد آناهیتای کنگاور در ایام نوروز برای رفاه حال بازدیدکنندگان باز شود.
«کیومرث اعظمی» افزود: این محوطهها از روز اول فروردین بازگشایی شده و هر روز از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۰ پذیرای گردشگران است.
وی با بیان اینکه محوطههای تاریخی استان کرمانشاه پیش از این با شروع جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونیستی تعطیل شده بود، اظهار امیدواری کرد در این شرایط جنگ بازگشایی این محوطهها فرصتی برای افزایش تاب آوری جامعه و انسجام ملی شود.
به گفته وی کماکان موزههای استان و مجموعههای فرهنگی تاریخی تکیه معاون الملک و تکیه بیگلربیگی تعطیل بوده و امکان بازدید ندارند.