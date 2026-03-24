شهین جهانگیری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با تبیین دست برتر ایران در مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز، هشدار داد: هرگونه ماجراجویی علیه شبکه انرژی یا تاسیسات حیاتی کشور، با پاسخ متقابل و ایجاد بحران‌های جبران‌ناپذیر زیستی و اقتصادی برای متحدان آمریکا در منطقه همراه خواهد بود.

وی با تحلیل ماهیت تهدیدات اخیر، این حرکات را نه از موضع قدرت، بلکه واکنشی منفعلانه به شکست‌های پی‌درپی سیاست‌های تحریمی و نظامی واشنگتن قلمداد کرد.

جهانگیری تصریح کرد: راهبرد ایران در مدیریت هدفمند تردد در تنگه هرمز، مبتنی بر محاسبات دقیق امنیتی و «بازدارندگی فعال» است که توانسته ابتکار عمل را به طور کامل از ایالات متحده سلب کند.

به گفته این نماینده مجلس، ایران امروز در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند با تکیه بر تجربه پاسخ‌های کوبنده پیشین، به‌ویژه در دفع تجاوزات به منطقه راهبردی پارس جنوبی، به دشمن بفهماند که عقب‌نشینی در دکترین دفاعی ما جایی ندارد و هرگونه فشار بر شریان‌های حیاتی ایران، مستقیماً به تشدید اقدامات متقابل در تنگه هرمز منجر خواهد شد.

جهانگیری با اشاره به شکنندگی زیرساخت‌های رقبای منطقه‌ای، تاکید کرد: در صورت تحقق تهدیدات دشمن، طرح‌های مقابله به مثل ایران به گونه‌ای طراحی شده که بحران‌های گسترده اقتصادی، اجتماعی و زیستی را به عمق استراتژیک دشمن منتقل کند.

وی خاطرنشان ساخت: اختلال در شبکه‌های برق و از کار افتادن تاسیسات حیاتی نظیر آب‌شیرین‌کن‌ها، تنها بخشی از هزینه سنگینی است که آمریکا و متحدانش در صورت ارتکاب این جنایت جنگی باید بپردازند.

نماینده مردم ارومیه، افزود: برخلاف تبلیغات دشمن، گستردگی جغرافیایی، تنوع منابع و شبکه‌سازی نامتمرکز هدایت انرژی در ایران، میزان آسیب‌پذیری کشور را در مقایسه با کشورهای کوچک منطقه به‌مراتب کمتر کرده است.

جهانگیری با اشاره به موج نگرانی‌ها در جبهه غرب، خاطرنشان کرد: حتی در داخل آمریکا و رسانه‌های غربی نیز نسبت به پیامدهای مخرب چنین رویکرد خامی، هراس جدی وجود دارد.

وی تاکید کرد: واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد ایران نه تنها از آمادگی کامل دفاعی برخوردار است، بلکه با اتکا به شبکه انرژی غیرمتمرکز خود، پایداری استراتژیک بالاتری در جنگ‌های فرسایشی زیرساختی دارد.

این نماینده مجلس از رسانه‌ها خواست تا با بازنشر واکنش‌های منفی مقامات بین‌المللی به این تهدیدات، ماهیت غیرقانونی و ضدبشری مطالبات واشنگتن را بیش از پیش برای افکار عمومی جهانی تبیین کنند.

