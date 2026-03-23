English العربیه
مدیرکل هواشناسی البرز مطرح کرد:

اجرای مدل‌های بومی پیش‌بینی و قطع وابستگی به داده‌های جهانی در شرایط ویژه کشور

هواشناسی استان البرز، با اشاره به اجرای موفق مدل‌های بومی پیش‌بینی جوی در این استان، اعلام کرد: البرز تنها استانی است که با وجود قطعی اینترنت و محدودیت‌های ارتباطی، توانسته با تکیه بر داده‌های داخلی و زیرساخت‌های پدافند غیرعامل، گزارش‌های دقیق و به‌موقع هواشناسی را ارائه دهد. وی در روز جهانی هواشناسی بر شعار «دیده‌بانی امروز، امنیت فردا» تأکید و نقش محوری داده‌های هواشناسی در امنیت ملی و عملیات‌های حیاتی را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا از البرز، کامران حقی‌آبی، مدیرکل هواشناسی استان البرز، در این نشست با اشاره به تمهیدات اتخاذشده در شرایط کنونی، از اجرای موفق مدل‌های بومی پیش‌بینی جوی در این استان خبر داد و اظهار کرد: البرز تنها استانی است که برای منطقه خود، مدل‌ها و الگوهای بومی را اجرا می‌کند.

وی با تقدیر از تلاش‌های معاونت پیش‌بینی و همکارانش در استان افزود: با وجود قطعی اینترنت و دسترسی محدود به داده‌های جهانی، خوشبختانه توانسته‌ایم پیش‌بینی‌ها و گزارش‌های وضعیت جوی را به‌موقع صادر کنیم. در طول شبانه‌روز حداقل سه نوبت گزارش جوی را از طریق صدا و سیما ارائه می‌دهیم که نقش مهمی در اطلاع‌رسانی به مردم و عادی‌سازی شرایط دارد.

حقی‌آبی به حضور فعال کارشناسان هواشناسی در برنامه‌های تلویزیونی و مراسم عمومی اشاره کرد و گفت: همکاران ما در راهپیمایی‌های شبانه و مراسم مختلف حضور مستمر دارند تا علاوه بر ارائه خدمات تخصصی، در تقویت روحیه عمومی نیز مشارکت کنند.

وی با اشاره به سوم فروردین، روز جهانی هواشناسی، اظهار کرد: شعار امسال سازمان جهانی هواشناسی، ‹دیده‌بانی امروز، امنیت فردا› است. هواشناسی یک سازمان داده‌محور است و بدون داده‌های دقیق و واقعی، حتی مدل‌سازی و پیش‌بینی نیز با مشکل مواجه می‌شود.

مدیرکل هواشناسی البرز با اشاره به جایگاه بین‌المللی ایستگاه کرج توضیح داد: ایستگاه کرج یکی از ایستگاه‌های بین‌المللی است که داده‌های آن برای رسم نقشه‌های هواشناسی جهانی استفاده می‌شود. داده‌های این ایستگاه باید سر ساعت و بر اساس زمان استاندارد جهانی (یوتی‌سی) گزارش شود.

وی به شبکه دیدبانی استان اشاره کرد و گفت: ایستگاه‌های هواشناسی در طالقان، هشتگرد، کرج، اشتهارد و ایستگاه‌های خودکار در نظرآباد، فردیس و محمدشهر، داده‌های لازم را جمع‌آوری می‌کنند. خوشبختانه با مساعدت استانداری و سازمان مدیریت، امسال شش نیروی جدید به مجموعه ما اضافه شده که امیدواریم در سال جاری خدمات آنان نیز به بهره‌برداری برسد.

حقی‌آبی در پایان با تأکید بر نقش محوری داده‌های هواشناسی در امور زیربنایی و امنیتی گفت: در مباحث نظامی و انتظامی، از طراحی و پرتاب موشک‌ها گرفته تا نشست و برخاست هواپیماها، داده‌های هواشناسی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در هر فرودگاه ایستگاه هواشناسی ویژه وجود دارد و بر اساس داده‌های آن، تیک‌آف و فرود انجام می‌شود. بدون این اطلاعات، خلبان هیچ دیدی نخواهد داشت.

