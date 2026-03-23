مدیرکل میراثفرهنگی استان خبر داد:
آمادگی 270 واحد اقامتی در استان مرکزی برای پذیرایی از مسافران نوروزی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی به آمادگی استقبال از سفرهای نوروزی در استان اشاره کرده و گفت: 270 واحد اقامتی این استان شامل بومگردی، هتل، اقامتگاه و مجتمع بین راهی آماده پذیرایی از مسافران نوروزی هستند.
به گزارش ایلنا، حسین محمودی افزود: تمامی اماکن فرهنگی، گردشگری و تاریخی استان مرکزی، به استثنای موزههای این استان در نوروز 1405 فعال شدند و پذیرای مسافران، گردشگران و علاقهمندان به میراثفرهنگی و آثار تاریخی و گردشگری هستند.
وی به اقدامات نوروزی استان اشاره کرده و ادامه داد: هر یک از دستگاههای اجرایی استان مرکزی بر اساس وظایفی که در کمیته ستاد سفر تسهیلات نوروزی این استان برای آنان تعریف شده، به انجام فرایندهای سفرها و اسکان مسافران نوروزی مشغول است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی به آثار تاریخی این استان اشاره کرده و اظهار داشت: بیش از 2000 اثر تاریخی، سیاحتی، مذهبی و فرهنگی در استان شناسایی شده که 898 اثر آن در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.
محمودی تصریح کرد: مسافران نوروزی میتوانند در نوروز 1405 با حضور در مجموعههای تاریخی، محوطههای فرهنگی و جاذبههای گردشگری، از ظرفیتهای متنوع میراثفرهنگی بهرهمند شوند و بخشی از سفرهای خود را به بازدید از این آثار اختصاص دهند.