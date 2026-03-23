به گزارش ایلنا، مهدی بقایی به اخبار منتشر شده پیرامون اسکان افراد آسیب‌دیده از حوادث اخیر در چادرهای باغ فدک واکنش نشان داده و افزود: این خبر به هیچ‌وجه صحت ندارد. در این راستا افرادی که منازل آنها آسیب دیده، در حال حاضر در مراکز درجه یک آموزش و پرورش، مهمانسراها و خانه‌های معلم اسکان یافته‌اند.

وی به اقدامات اجرایی در ارستای اسکان بلندمدت این افراد اشاره کرده و ادامه داد: برای اسکان بلندمدت افراد آسیب‌دیده از جنگ نیز با همکاری بنیاد مسکن استان اصفهان، در حال شناسایی و رهن منازل مسکونی هستیم تا از این مسیر خانوارهایی که نیاز به اقامت ۶ ماهه تا یک ساله دارند، در محیطی مناسب مستقر شوند.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان به عدم اسکان آسیب‌دیدگان ناشی از جنگ در چادرهای کمپینگ اشاره کرده و اظهار داشت: باغ فدک اصفهان صرفاً تنها به عنوان یک گزینه برای شرایط پدافندی و اضطراری پیش‌بینی شده است، اما تاکنون هیچ موردی از اسکان آسیب‌دیدگان در این مکان نداشته‌ایم.

بقایی تصریح کرد: این کلان‌شهر برای استقبال از سال نو و مسافران نوروزی آمادگی کامل دارد. ستاد سفر اصفهان از مهر ماه سال گذشته فعالیت خود را در قالب کمیته‌های مختلف آغاز کرده و اکنون تمام ظرفیت‌های شهری از جمله زیباسازی، ترافیک و ایمنی برای میزبانی شایسته از هموطنان در وضعیت آماده‌باش قرار دارند.

وی بیان داشت: در حال حاضر باغ فدک اصفهان با یک‌سوم ظرفیت برای مسافران نوروزی بازگشایی شده است. همچنین مجموعه جدید باغ تندرستی در شرق اصفهان که دارای استانداردهای بالای کمپینگ و تفرجگاهی است، آماده بهره‌برداری بوده و در صورت نیاز و افزایش حجم مسافران، به چرخه اسکان افزوده خواهد شد.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان ‌به جبران خسارت منازل آسیب‌دیده اشاره داشته و تأکید کرد: خسارت‌های منازل در 3 سطح دسته‌بندی شده‌اند. در موارد جزئی، مالکان اقدام به بازسازی کرده و هزینه‌ها را دریافت می‌کنند. در موارد کلی‌تر، تیم‌های اجرایی شهرداری و بنیاد مسکن مستقیماً وارد عمل می‌شوند.

