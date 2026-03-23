خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون خدمات شهری شهرداری خبر داد:

تکذیب شایعه اسکان آسیب‌دیدگان جنگ در چادرهای کمپینگ باغ فدک اصفهان

کد خبر : 1764781
لینک کوتاه کپی شد.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اسکان آسیب‌دیدگان جنگ در چادرهای کمپینگ باغ فدک را تکذیب کرده و در این رابطه گفت: کمیته‌های ستاد سفر و اختصاص مکان‌های باکیفیت برای اسکان اضطراری و دائم شهروندان آسیب‌دیده در آماده‌باش کامل هستند.

به گزارش ایلنا، مهدی بقایی به اخبار منتشر شده پیرامون اسکان افراد آسیب‌دیده از حوادث اخیر در چادرهای باغ فدک واکنش نشان داده و افزود: این خبر به هیچ‌وجه صحت ندارد. در این راستا افرادی که منازل آنها آسیب دیده، در حال حاضر در مراکز درجه یک آموزش و پرورش، مهمانسراها و خانه‌های معلم اسکان یافته‌اند.

وی به اقدامات اجرایی در ارستای اسکان بلندمدت این افراد اشاره کرده و ادامه داد: برای اسکان بلندمدت افراد آسیب‌دیده از جنگ نیز با همکاری بنیاد مسکن استان اصفهان، در حال شناسایی و رهن منازل مسکونی هستیم تا از این مسیر خانوارهایی که نیاز به اقامت ۶ ماهه تا یک ساله دارند، در محیطی مناسب مستقر شوند.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان به عدم اسکان آسیب‌دیدگان ناشی از جنگ در چادرهای کمپینگ اشاره کرده و اظهار داشت: باغ فدک اصفهان صرفاً تنها به عنوان یک گزینه برای شرایط پدافندی و اضطراری پیش‌بینی شده است، اما تاکنون هیچ موردی از اسکان آسیب‌دیدگان در این مکان نداشته‌ایم.

بقایی تصریح کرد: این کلان‌شهر برای استقبال از سال نو و مسافران نوروزی آمادگی کامل دارد. ستاد سفر اصفهان از مهر ماه سال گذشته فعالیت خود را در قالب کمیته‌های مختلف آغاز کرده و اکنون تمام ظرفیت‌های شهری از جمله زیباسازی، ترافیک و ایمنی برای میزبانی شایسته از هموطنان در وضعیت آماده‌باش قرار دارند.

وی بیان داشت: در حال حاضر باغ فدک اصفهان با یک‌سوم ظرفیت برای مسافران نوروزی بازگشایی شده است. همچنین مجموعه جدید باغ تندرستی در شرق اصفهان که دارای استانداردهای بالای کمپینگ و تفرجگاهی است، آماده بهره‌برداری بوده و در صورت نیاز و افزایش حجم مسافران، به چرخه اسکان افزوده خواهد شد.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان ‌به جبران خسارت منازل آسیب‌دیده اشاره داشته و تأکید کرد: خسارت‌های منازل در 3 سطح دسته‌بندی شده‌اند. در موارد جزئی، مالکان اقدام به بازسازی کرده و هزینه‌ها را دریافت می‌کنند. در موارد کلی‌تر، تیم‌های اجرایی شهرداری و بنیاد مسکن مستقیماً وارد عمل می‌شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار