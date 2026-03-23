بیش از ۲۴۰۰ واحد مسکونی و تجاری در البرز دچار خسارت شدند

به گزارش ایلنا از البرز، علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به برگزاری این جلسه مهم اظهار کرد: با توجه به مصوبه حیاتی این جلسه، ارزیابی خسارات وارده به واحدهای مسکونی و تجاری در کلانشهر کرج به شهرداری واگذار گردید. امیدواریم این اقدام با هدف تسریع در فرآیند بازسازی و جبران خسارات وارده به همشهریان و کسب‌وکارها صورت پذیرد.

وی افزود: در این جلسه که با حضور معاونین عمرانی و سیاسی امنیتی استانداری، فرماندار و شهردار کرج برگزار شد، آخرین وضعیت واحدهای آسیب‌دیده تا تاریخ دوم فروردین سال جاری بررسی و اطلاع‌رسانی شد. خوشبختانه توانسته‌ایم اطلاعات دقیقی از میزان خسارات جمع‌آوری کنیم.

معاون عمرانی استانداری البرز در ادامه به آمار خسارات اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین آمارها، در مجموع ۲۴۸۲ واحد مسکونی و تجاری در کرج دچار خسارت شده‌اند که از این تعداد، ۲۲۰۰ واحد مسکونی و ۲۸۲ واحد تجاری هستند.

وی افزود: بنا بر اعلام بنیاد مسکن و ارزیابی‌های صورت گرفته از این تعداد واحد، ۲۴۰۰ مورد نیازمند تعمیر و مقاوم‌سازی و ۸۲ مورد نیازمند احداث مجدد هستند. تلاش ما بر این است که با همکاری شهرداری و نظام مهندسی، این واحدها را در اسرع وقت بازسازی کنیم.

وی در پایان به یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه اشاره کرد و گفت: تسهیل در فرآیند صدور پروانه ساخت و تراکم ساختمان برای واحدهای احداثی از دیگر مصوبات این جلسه بود. ما هماهنگی‌های لازم را با شهرداری انجام داده‌ایم تا پروانه ساخت و نظارت ساختمان به صورت رایگان برای این واحدها صادر شود.

این جلسه روز دوشنبه سوم فروردین ماه ۱۴۰۵ با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد.

انتهای پیام/