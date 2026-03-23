به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صمد حضرتی، روز دوشنبه در حاشیه بازدید میدانی از غرفه های عرضه میوه در تبریز در گفت و گویی با تاکید بر عرضه میوه با کیفیت و رعایت قیمت های اعلام شده از سوی غرفه داران، افزود: ضروری است غرفه داران شرایط عرضه میوه را بیشتر مورد توجه قرار داده و رعایت کنند.

وی با بیان اینکه غرفه داران برای اینکه با جرایم سنگین تعزیراتی مواجه نشوند، مرتکب تخلف نشوند، اظهار کرد: در صورت دریافت شکایت از سوی خریداران با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و عید نوروز در ۲ مرحله اجرا می شود که مرحله اول آن تا ۲۹ اسفند اجرا شد و مرحله دوم آن از اول سال ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۱۴ فرودین در حال اجراست.

حضرتی، ادامه داد: در این طرح علاوه بر غرفه های میوه فروشی، بازار، مراکز تولید، توزیع و عرضه کالاهای اساسی، اصناف و کسبه، کارگاه ها و کارخانجات تولیدی، بنکدارها و مراکز خدمات درمانی و بهداشتی و داروخانه ها و صنوف مرتبط با مسافران نوروزی شامل هتل ها و رستوران ها و مراکز فروش بلیط و ترمینال ها از سوی گشت های مشترک بازرسی مورد رصد و پایش قرار می گیرند.

کشف ۶ تن آرد قاچاق از یک انبار در تبریز به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال

وی با اشاره به کشف بیش از ۶ تن آرد قاچاق شده از یک انبار از سوی گشت های بازرسی در تبریز طی روزهای آخر سال گذشته، یادآور شد: این اقدام در راستای مقابله با احتکار، عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ارتقای مولفه‌های امنیت اجتماعی انجام شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و به خصوص کسانی که کالاهای اساسی را برای افزایش قیمت و دریافت سود بیشتر احتکار و قاچاق می‌کنند، در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

حضرتی، افزود: این میزان آرد قاچاق با برگزاری گشت مشترک با همکاری سربازان گمنام امام زمان ( عج ) و پس از انجام تحقیقات نامحسوس، از یک انبار در این شهر شناسایی شد و با حضور در محل پس از رعایت حقوق شهروندی نسبت به باز کردن انبار و حمل و جابجایی آردهای مکشوفه به انبارهای اداره کل غله اقدام شد.

وی با بیان اینکه در این خصوص پرونده قضایی ( نگهداری کالای قاچاق ) تشکیل شد، اظهار کرد: کارشناسان اداره غله ارزش آردها کشف شده را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

حضرتی با اشاره به برخورد قاطع و جدی این اداره کل با محتکران، قاچاقچیان و گرانفروشان ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی با تمام توان برای برقراری سلامت و امنیت غذایی شهروندان تلاش می‌کند و شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه احتکار یا قاچاق کالا، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صمت اعلام کنند.

