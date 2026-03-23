English العربیه
حضرتی خبر داد:

رصد غرفه‌ های عرضه میوه در آذربایجان‌ شرقی/ با غرفه‌داران متخلف برخورد می‌ شود

رصد غرفه‌ های عرضه میوه در آذربایجان‌ شرقی/ با غرفه‌داران متخلف برخورد می‌ شود
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌ شرقی با بیان اینکه غرفه‌های عرضه میوه از سوی بازرسان گشت‌های مشترک نظارتی ویژه نوروز رصد می‌شود، گفت: بازرسان در جریان این بازرسی‌ها با غرفه‌داران متخلف به صورت قانونی و به شدت برخورد می‌کنند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صمد حضرتی، روز دوشنبه در حاشیه بازدید میدانی از غرفه های عرضه میوه در تبریز در گفت و گویی با تاکید بر عرضه میوه با کیفیت و رعایت قیمت های اعلام شده از سوی غرفه داران، افزود: ضروری است غرفه داران شرایط عرضه میوه را بیشتر مورد توجه قرار داده و رعایت کنند.

وی با بیان اینکه غرفه داران برای اینکه با جرایم سنگین تعزیراتی مواجه نشوند، مرتکب تخلف نشوند، اظهار کرد: در صورت دریافت شکایت از سوی خریداران با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و عید نوروز در ۲ مرحله اجرا می شود که مرحله اول آن تا ۲۹ اسفند اجرا شد و مرحله دوم آن از اول سال ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۱۴ فرودین در حال اجراست.

حضرتی، ادامه داد: در این طرح علاوه بر غرفه های میوه فروشی، بازار، مراکز تولید، توزیع و عرضه کالاهای اساسی، اصناف و کسبه، کارگاه ها و کارخانجات تولیدی، بنکدارها و مراکز خدمات درمانی و بهداشتی و داروخانه ها و صنوف مرتبط با مسافران نوروزی شامل هتل ها و رستوران ها و مراکز فروش بلیط و ترمینال ها از سوی گشت های مشترک بازرسی مورد رصد و پایش قرار می گیرند.

کشف ۶ تن آرد قاچاق از یک انبار در تبریز به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال

وی با اشاره به کشف بیش از ۶ تن آرد قاچاق شده از یک انبار از سوی گشت های بازرسی در تبریز طی روزهای آخر سال گذشته، یادآور شد: این اقدام در راستای مقابله با احتکار، عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ارتقای مولفه‌های امنیت اجتماعی انجام شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و به خصوص کسانی که کالاهای اساسی را برای افزایش قیمت و دریافت سود بیشتر احتکار و قاچاق می‌کنند، در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

حضرتی، افزود: این میزان آرد قاچاق با برگزاری گشت مشترک با همکاری سربازان گمنام امام زمان ( عج ) و پس از انجام تحقیقات نامحسوس، از یک انبار در این شهر شناسایی شد و با حضور در محل پس از رعایت حقوق شهروندی نسبت به باز کردن انبار و حمل و جابجایی آردهای مکشوفه به انبارهای اداره کل غله اقدام شد.

وی با بیان اینکه در این خصوص پرونده قضایی ( نگهداری کالای قاچاق ) تشکیل شد، اظهار کرد: کارشناسان اداره غله ارزش آردها کشف شده را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

حضرتی با اشاره به برخورد قاطع و جدی این اداره کل با محتکران، قاچاقچیان و گرانفروشان ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی با تمام توان برای برقراری سلامت و امنیت غذایی شهروندان تلاش می‌کند و شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه احتکار یا قاچاق کالا، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صمت اعلام کنند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
