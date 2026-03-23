دیده بانی امروز، حفاظت از فردا؛ شعار روز جهانی هواشناسی ۲۰۲۶

رئیس گروه تحقیقات هواشناسی آذربایجان شرقی، با اشاره به شعار روز جهانی هواشناسی ۲۰۲۶ گفت: پایش دقیق و مستمر پدیده‌های جوی نقش مهمی در کاهش خسارات مخاطرات طبیعی و حفاظت از جوامع دارد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، یونس اکبرزاده صبح دوشنبه هم‌زمان با روز جهانی هواشناسی (۳ فروردین/۲۳ مارس) با اشاره به شعار سال ۲۰۲۶ سازمان هواشناسی جهانی «دیده بانی امروز، حفاظت از فردا» اظهار کرد: این شعار بر اهمیت داده‌های دقیق، به‌هنگام و پایش مستمر پدیده‌های جوی برای حفاظت از جوامع و زیرساخت‌ها تأکید دارد.

وی با بیان اینکه تغییرات اقلیمی و افزایش رخدادهایی مانند سیلاب، خشکسالی، امواج گرما و طوفان‌های شدید، ضرورت تقویت شبکه‌های دیده بانی را دوچندان کرده است، افزود: استفاده از فناوری‌های نوین در سنجش و پایش جو نه‌تنها یک نیاز علمی، بلکه سرمایه‌گذاری حیاتی برای امنیت انسانی و کاهش خسارات اقتصادی به شمار می‌رود.

اکبرزاده ادامه داد: داده‌های دقیق هواشناسی، پایه تصمیم‌گیری صحیح، صدور هشدارهای به‌موقع، مدیریت بهتر منابع آب و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر مخاطرات طبیعی است. به گفته وی، هر داده ثبت‌شده و هر تحلیل علمی، گامی مؤثر در ساخت آینده‌ای ایمن‌تر برای کشور خواهد بود.

وی با قدردانی از تلاش متخصصان هواشناسی کشور گفت: کارشناسان هواشناسی در حساس‌ترین دوره‌ها، حتی در شرایط سخت و بحرانی، با مسئولیت‌پذیری بالا به جمع‌آوری داده‌ها، ارائه پیش‌بینی‌ها و حفظ آمادگی سامانه‌های هواشناسی ادامه داده‌اند و نقش مهمی در حفاظت از سلامت مردم و زیرساخت‌های ملی دارند.

اکبرزاده تأکید کرد: پاسداشت روز جهانی هواشناسی، ادای احترام به تلاش شبانه‌روزی متخصصانی است که برای امنیت جوی کشور، کاهش خسارات ناشی از رخدادهای طبیعی و افزایش تاب‌آوری جامعه به‌طور مستمر فعالیت می‌کنند.

