حمله هوایی آمریکا به هواشناسی بوشهر در روز جهانی هواشناسی

به گزارش ایلنا، پیام مساعدی مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به این حادثه اظهار داشت: بامداد و صبح امروز ساختمان هواشناسی بوشهر دو بار مورد حمله قرار گرفت که متأسفانه در جریان این اقدام، رئیس اداره هواشناسی فرودگاهی بوشهر در حین خدمت به فیض عظیم شهادت نائل شد.

وی افزود: این حمله درحالی رخ داد که ساختمان هواشناسی در یک محدوده غیرنظامی و خدماتی قرار دارد و کارکنان آن در حال ارائه خدمات تخصصی هواشناسی بودند.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به هم‌زمانی این حادثه با روز جهانی هواشناسی گفت: شهید یوسف صبحانی‌نسب هنگام انجام مأموریت حرفه‌ای خود در حوزه خدمات هواشناسی مورد اصابت پرتابه قرار گرفت.

مساعدی با محکوم کردن این اقدام، آن را حمله‌ای علیه یک مجموعه خدماتی و علمی دانست و تصریح کرد: این اقدام بار دیگر ماهیت خصمانه دشمنان ملت ایران را نشان داد.

وی با محکوم کردن جنایات دشمنان ایران اسلامی و ملت ایران از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: انتقام این جنایات توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران درخور تحسین است و دشمنان پاسخ قاطع‌تری از سوی نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی خواهند دید.

