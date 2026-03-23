معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان خبرداد؛
تجاوز هوایی دشمن به یک مجتمع مسکونی در جنوب اصفهان
معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان گفت: یک مجتمع مسکونی در جنوب اصفهان هدف تجاوز هوایی دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در جریان این حمله هوایی چند واحد مسکونی تخریب و به چند واحد دیگر آسیب وارد شد.
به گزارش ایلنا، اکبر صالحی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: بامداد امروز دوشنبه 3 فروردین ماه 1405 متجاوزان آمریکایی و رژیم صهیونیستی یک مجتمع مسکونی در جنوب اصفهان را هدف حملات ددمنشانه خود قرار دادند.
وی ادامه داد: همزمان با این جنایت، پدافند هوایی استان اصفهان نیز برای مقابله با اهداف پروازی دشمن متخاصم فعال شد. آمار شهدا و مصدومان احتمالی این حادثه تروریستی در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاعرسانی میشود.