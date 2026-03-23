به گزارش ایلنا، معصومه نوروزی افزود: سامانه بارشی فعال در این استان از روز دوشنبه 3 فروردین ماه تا اواخر وقت جمعه 7 فروردین ماه شدت می‌گیرد. در این بازه زمانی احتمال وقوع سیلاب، سقوط بهمن، ریزش تگرگ و وقوع صاعقه وجود دارد و در این راستا هشدار سطح نارنجی برای آن صادر شده است.

وی به مهمترین مخاطرات جوی روزهای پیش رو اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: بارش برف و باران، وزش باد شدید، پدیده مه‌گرفتگی، کاهش دید و سقوط بهمن در مناطق کوهستانی، از مهمترین مخاطرات جوی روزهای آینده است. در این راستا می‌طلبد تدابیر امنیتی در این خصوص رعایت شود.

مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری به وزش باد شدید در استان اشاره کرده و اظهار داشت: این وضعیت سبب انتقال گردوغبار و کاهش کیفیت هوای این استان می‌شود. انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی، امدادی، شهرداری‌ها و راهداری‌ها برای مقابله با حوادث احتمالی در آماده‌باش کامل باشند.

نوروزی تصریح کرد: انتظار می‌رود تا سپری شدن این بازه زمانی گردشگران، عشایر و جوامع محلی از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و صعود به ارتفاعات خودداری کنند. هنگام تردد در جاده‌های ارتباطی استان به ویژه نقاط کوهستانی نکات ایمنی را رعایت شود و مسافران تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

وی به کاهش نسبی دما در استان اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: در شبانه‌روز گذشته شهرکرد، آورگان، بروجن، بن، دزک و سورشجان با کمینه دمای یک درجه سانتی‌گراد سردترین و سرخون با بیشینه دمای 19 درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه‌های هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری گزارش شدند.

مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: این منطقه از استان‌های زاگرس‌نشین کشور و سرچشمه رودخانه‌های زاینده‌رود، کارون و همچنین بخشی از دز است. در این راستا باید به این موضوع توجه داشت که هرگونه تغییرات اقلیمی در این منطقه، فلات مرکزی را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

