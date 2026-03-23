شهادت ۶ نفر در حمله صبح امروز دشمن به تبریز
مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: در اثر حمله بامداد امروز دشمن صهیونی آمریکایی به یک ساختمان مسکونی در شهرک نصر و پارکی در منطقه ربع رشیدی تبریز ۶ نفر شهید و ۶ نفر دیگر مجروح شدند.
به گزارش ایلنا، مجید فرشی روز دوشنبه اعلام کرد: بر اثر حمله دشمن صهیونی آمریکایی به یک واحد مسکونی در منطقه مرزداران چهار نفر شهید و ۶ نفر مجروح شدند.
وی همچنین گفت: ۲ نفر دیگر در پارک منطقه ربع رشیدی به شهادت رسیدند.
پیش از این در اثر حملات صهیونی آمریکایی به آذربایجان شرقی ۱۴۳ نفر شهید و یک هزار و ۱۹۴ نفر مجروح شده اند.