شهادت ۶ نفر در حمله صبح امروز دشمن به تبریز

شهادت ۶ نفر در حمله صبح امروز دشمن به تبریز
مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: در اثر حمله بامداد امروز دشمن صهیونی آمریکایی به یک ساختمان مسکونی در شهرک نصر و پارکی در منطقه ربع رشیدی تبریز ۶ نفر شهید و ۶ نفر دیگر مجروح شدند.

به گزارش ایلنا، مجید فرشی روز دوشنبه اعلام کرد: بر اثر حمله دشمن صهیونی آمریکایی به یک واحد مسکونی در منطقه مرزداران چهار نفر شهید و ۶ نفر مجروح شدند.

وی همچنین گفت: ۲ نفر دیگر در پارک منطقه ربع رشیدی به شهادت رسیدند.

پیش از این در اثر حملات صهیونی آمریکایی به آذربایجان شرقی ۱۴۳ نفر شهید و یک هزار و ۱۹۴ نفر مجروح شده اند.

 

