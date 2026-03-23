آثار تاریخی ثبت ملی دفاع مقدس خوزستان در حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا دچار آسیب شد

به گزارش ایلنا، محمد جوروند روز دوشنبه اظهار کرد: صبح شنبه اول فروردین مجموعه گردشگری ریتاج اهواز مورد اصابت و حمله دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از شهروندان شد.

وی ادامه داد: با هدف حفاظت از آثار تاریخی استان در زمان جنگ، نشان «سپر آبی» در بسیاری از بناهای تاریخی نصب شده است و به تدریج در سایر اماکن تاریخی و موزه‌های استان نیز نصب خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان بیان کرد: با وجود نصب نشان سپر آبی اما دشمنان کوردل به هیچ پروتکلی پایبند نیستند.

وی تاکید کرد: به جز موارد ذکر شده تاکنون آسیبی به بناهای تاریخی دیگر و بناهای تاریخی ثبت جهانی استان وارد نشده است.