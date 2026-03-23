خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آثار تاریخی ثبت ملی دفاع مقدس خوزستان در حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا دچار آسیب شد

آثار تاریخی ثبت ملی دفاع مقدس خوزستان در حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا دچار آسیب شد
کد خبر : 1764673
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان گفت: در حمله ائتلافی رژیم صهیونیستی و آمریکا، برخی آثار ثبت‌شده ملی دفاع مقدس بر اثر اصابت تخریب یا دچار آسیب شدند.

به گزارش ایلنا، محمد جوروند روز دوشنبه اظهار کرد: صبح شنبه اول فروردین مجموعه گردشگری ریتاج اهواز مورد اصابت و حمله دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از شهروندان شد.

وی ادامه داد: با هدف حفاظت از آثار تاریخی استان در زمان جنگ، نشان «سپر آبی» در بسیاری از بناهای تاریخی نصب شده است و به تدریج در سایر اماکن تاریخی و موزه‌های استان نیز نصب خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان بیان کرد: با وجود نصب نشان سپر آبی اما دشمنان کوردل به هیچ پروتکلی پایبند نیستند.

وی تاکید کرد: به جز موارد ذکر شده تاکنون آسیبی به بناهای تاریخی دیگر و بناهای تاریخی ثبت جهانی استان وارد نشده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار