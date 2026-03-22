آسیب پنج مرکز بهداشتی و درمانی در لرستان

به گزارش ایلنا، جلال الدین امیری امروز یکشنبه در بازدید استاندار از بیمارستان ها و مراکز درمانی اظهار داشت: متاسفانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به هیچ چارچوب بین‌المللی در حوزه درمان پایبند نیستند و تاکنون پنج مرکز بهداشتی و درمانی لرستان تحت تاثیر غیرمستقیم حمله دشمن قرار گرفته و آسیب دیده‌اند.

وی تاکید کرد: در حال تامین شرایط امن و مطلوب برای کادر درمان هستیم و خوشبختانه هیچگونه کمبودی در حوزه دارو و درمان تا ماه‌ها در این حوزه نداریم.

وی با بیان اینکه وضعیت حوزه درمان در لرستان بسیار مطلوب است ادامه داد: کادر درمان استان بسیار با انگیزه مشغول کار هستند و خوشبختانه داوطلبین زیادی هم از بازنشستگان دانشگاه برای خدمت به مردم و مجروحان مراجعه می‌کنند.

امیری عنوان کرد: این موضوع نشان دهنده سرمایه اجتماعی استان در این حوزه است.

انتهای پیام/