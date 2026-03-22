به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روابط‌عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران آمده است: با اتکاء بر «اطلاعات مردم پایه» و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان‌های مرکزی و گلستان، تعداد 25 نفر از سربازان صهیون دستگیر شده و 15 نفر به مرجع قضایی معرفی شدند.

در این اطلاعیه عنوان شده است: 23 نفر از مزدوران دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی در استان مرکزی دستگیر شدند. این متهمین مترصد اقدام میدانی برای آشوب خیابانی در فراخوان های دشمن آمریکایی صهیونی بودند. ارتباط با گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب نیز از دیگر اقدامات این متهمان بوده است.

روابط‌عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه خود آورده است: این متهمین همچنین با ستاد رسانه صهیونیست‌ها (شبکه تروریستی اینترنشنال) ارتباط مستمر داشتند و در این رابطه مختصات اماکن نظامی و محل استقرار نیروهای حافظ امنیت را برای این پایگاه جاسوسی ارسال می‌کردند.

در این اطلاعیه عنوان شده است: یک هسته 2 نفره مزدور آمریکایی و رژیم صهیونیستی در استان گلستان نیز شناسایی شده و عوامل آن بازداشت شدند. این مزدوران با طراحی نقشه‌ای درصدد خلع سلاح مأمورین یک مرکز و پس از آن حمله به مراکز انتظامی با قصد به دست آوردن سلاح و مهمات بیشتر بودند.

در اطلاعیه روابط‌عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به چگونگی دستگیری عوامل این هسته 2 نفره مزدور آمریکایی و رژیم صهیونیستی اشاره شده و آمده است: این مزدوران پیش از هر اقدامی، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان گلستان شناسایی و دستگیر شده‌اند.

در این اطلاعیه عنوان شده است: از مخفیگاه این هسته سلطنت‌طلب، مقادیر زیادی فشنگ جنگی و شکاری، انواع سلاح سرد از قبیل چاقو، قمه و شمشیر، نارنجک صوتی و دودزا، شوکر، پرچم‌های آمریکا و پلاک‌های سرقتی خودرو، تعداد زیادی کارت ملی و گواهینامه‌های متعلق به غیر کشف و ضبط شد.

روابط‌عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه خود آورده است: همچنین در راستای اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم، مستندات اعمال مجرمانه 15 نفر سربازان صهیون فارسی زبان دشمن در خارج از کشور، برای مصادره اموال به دستگاه قضایی ارسال شد.

