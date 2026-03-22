بازگشت 80 درصد ساکنان مجتمع نارنجستان به منازل خود پس از یک هفته

به گزارش ایلنا، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی افزود: با اقدامات انجام شده در مجتمع مسکونی نارنجستان اراک، حدود 80 درصد ساکنان آسیب‌دیده این مجتمع به منازل خود بازگشته‌اند. روند تعمیرات اساسی واحدهای مسکونی مجتمع نارنجستان اراک تا پایان اردیبهشت ماه تکمیل می‌شود. تمامی تلاش‌ها بر تسریع در روند بازسازی است.

وی آخرین وضعیت رسیدگی به خسارت‌های وارد شده به مجتمع مسکونی حادثه‌دیده را تشریح کرده و ادامه داد: تعمیرات به 2 بخش تقسیم شده است. 14 واحدی که نیاز به تعمیرات اساسی دارند تا پایان اردیبهشت ماه تحویل می‌شود و 25 واحدی که نیاز به تعمیرات بیشتر و مقاوم‌سازی دارند تا پایان خرداد ماه تحویل خواهد شد.

فرماندار شهرستان اراک اظهار داشت: تمام شیشه‌های واحدهای مسکونی که در پی حادثه مذکور تخریب شده بود، مجدد نصب شد و تعداد زیادی از درب‌ها نیز نصب شده و تمام پنجره‌های دوجداره تعویض و نصب شده است. مشکلات مربوط به مخازن آب نیز که برای برخی واحدها ایجاد شده بود، به طور کامل حل‌وفصل شده است.

حاج‌علی‌بیگی تصریح کرد: مبلغ 850 میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه برای این حادثه‌دیدگان پیش‌بینی شده که تأمین اعتبار آن در دست اقدام است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. همچنین علاوه بر این، کمک‌های معیشتی 100 میلیون ریالی نیز به خانواده‌هایی که خسارت سنگینی دیده بودند برای مایحتاج اولیه پرداخت شد.

وی به اسکان موقت آسیب‌دیدگان اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: برای افرادی که منازل آنها خسارت بیشتری دیده بود، اسکان موقت در خوابگاه‌های مجهز فراهم شده است و به خانواده‌هایی که منازل آنها خسارت کمتری دیده به ازای هر واحد 250 میلیون ریال کمک هزینه اجاره مسکن برای مدت 2 ماه پرداخت شده است.

