به گزارش خبرنگار ایلنا، توقف فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی در ماه‌های گذشته شرایط دشواری برای فعالان این حوزه ایجاد کرده، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند زیرساخت‌های گردشگری استان و جایگاه تاریخی و فرهنگی فارس می‌تواند زمینه بازگشت تدریجی این صنعت را فراهم کند.

فارس به دلیل برخورداری از جاذبه‌های شاخصی گردشگری همواره یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور بوده و همین مزیت می‌تواند در دوره پس از بحران نقش مهمی در احیای سفرها ایفا کند.

در حال حاضر بخش زیادی از تمرکز فعالان گردشگری بر مدیریت شرایط موجود و حفظ ظرفیت‌های انسانی این صنعت قرار گرفته است. در کنار آن، برنامه‌ریزی برای بازسازی اعتماد گردشگران و احیای تدریجی سفرهای داخلی و خارجی نیز از موضوعاتی است که فعالان این صنعت به آن توجه دارند.

بازگشت به شرایط قبل از جنگ حداقل یک سال زمان می‌برد

رئیس انجمن دفاتر خدمات گردشگری استان فارس با اشاره به وضعیت کنونی صنعت گردشگری کشور گفت: در شرایط فعلی بسیاری از دفاتر خدمات مسافرتی عملاً تعطیل شده‌اند و نه گردشگر ورودی وجود دارد و نه امکان انجام سفرهای خروجی.

محمود فخری در گفت و گو با ایلنا در این‌باره اظهار کرد: دفاتر عملاً تعطیل شده‌اند و زمانی که دفتر فعالیتی ندارد، سفرهای خروجی نیز به‌طور طبیعی لغو می‌شود.

چالش بازگشت هزینه سفرها

به گفته وی، در چنین شرایطی مسئله بازگشت هزینه سفرها نیز به یکی از مشکلات جدی تبدیل شده است، زیرا دفاتر خدمات مسافرتی واسطه هستند و پول در اختیار خود نگه نمی‌دارند.

فخری توضیح داد: آژانس‌ها هزینه‌ها را برای رزرو هتل، خرید بلیت هواپیما، خدمات غذا و سایر خدمات داخلی یا خارجی پرداخت کرده‌اند و با لغو سفرها باید این مبالغ بازگردانده شود.

با این حال، به گفته وی، بسیاری از هتل‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات هنوز مبالغ را بازنگردانده‌اند و همین مسئله باعث شده دفاتر نیز نتوانند پول مسافران را پرداخت کنند.

رئیس انجمن دفاتر خدمات گردشگری استان فارس تصریح کرد: علاوه بر این، برخی دستگاه‌های دولتی که طرف قرارداد آژانس‌ها بوده‌اند نیز به دلیل شرایط خاص نتوانسته‌اند مطالبات دفاتر را پرداخت کنند و این موضوع مشکلات را دوچندان کرده است.

فخری با بیان اینکه در طول سال‌های فعالیت خود چنین شرایطی را تجربه نکرده است، گفت: حتی در دوران ۸ سال جنگ تحمیلی نیز صنعت دفاتر خدمات مسافرتی با چنین وضعیتی مواجه نشده بودند.

رئیس انجمن دفاتر خدمات گردشگری فارس درباره زمان بازگشت صنعت گردشگری به شرایط عادی نیز، تصریح کرد: حتی اگر همین امروز پایان جنگ اعلام شود، دست‌کم یک سال زمان لازم است تا گردشگری به شرایط اولیه خود بازگردد.

به گفته وی، پس از پایان بحران باید مشخص شود که زیرساخت‌های گردشگری چه میزان آسیب دیده‌اند و کدام بخش‌ها نیاز به تعمیر یا بازسازی دارند و همین مسائل روند بازگشت به وضعیت عادی را طولانی می‌کند.

فخری همچنین به مشکلات بازگشت پول مسافران اشاره کرد و گفت: دفاتر تلاش کرده‌اند مسافران را مدیریت و شرایط موجود را برای آنان توضیح دهند.

رئیس انجمن دفاتر خدمات گردشگری فارس یادآور شد: برخی شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های هواپیمایی دفاتر خود را در ایران تعطیل کرده و مسئولان آنها کشور را ترک کرده‌اند؛ در نتیجه کسی برای بازگرداندن پول‌ها در دسترس نیست.

روند بازگشت مبالغ در حالت تعلیق قرار دارد

به گفته وی، حتی در بخش داخلی نیز بسیاری از پرداخت‌ها متوقف شده و عملاً روند بازگشت مبالغ در حالت تعلیق قرار دارد.

فخری با بیان اینکه حتی بازگشت به وضعیت پیش از جنگ کنونی نیز زمان‌بر خواهد بود و گفت: منظور از زمان شش ماه تا یک سال، بازگشت به شرایط چند هفته پیش از آغاز جنگ است، زیرا جایگاه واقعی گردشگری ایران سال‌هاست که از دست رفته و از ظرفیت‌های گردشگری و میراثی کشور نیز تنها درصد اندکی مورد استفاده قرار گرفته است.

رئیس انجمن دفاتر خدمات گردشگری فارس در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کارکنان این حوزه اشاره کرد و عنوان‌کرد: با تعطیلی دفاتر، بسیاری از کارکنان بیکار شده‌اند و برخی نیز به سمت دریافت بیمه بیکاری رفته‌اند.

وی تأکید کرد: این نیروها افراد متخصص و سرمایه‌های انسانی صنعت گردشگری هستند و خروج آنها از این حوزه می‌تواند خسارت جدی به این صنعت وارد کند.

برخی دفاتر کارکنان را به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده اند

فخری افزود: در برخی دفاتر نیز کارکنان به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شده‌اند که این موضوع مشکلات معیشتی جدی برای آنان ایجاد کرده است.

وی با اشاره به حق قانونی کارکنان برای دریافت بیمه بیکاری خاطرنشان کرد: افرادی که بیمه آنان پرداخت شده است، در صورت بیکار شدن باید بتوانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.

رئیس انجمن دفاتر خدمات گردشگری فارس تأکید کرد: در شرایط کنونی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و بسیاری از اماکن گردشگری عملاً متوقف شده و این صنعت با یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود مواجه است.

انتهای پیام/