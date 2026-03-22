حمله رژیم صهیونی آمریکایی به خرمشهر سه مجروح بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی یکشنبه اظهار کرد: در پی تهاجم ددمنشانه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به شهر خرمشهر بخشی از یک واحد صنعت دریایی این شهر آسیب دید.

وی افزود: در پی این حمله سه عابر پیاده در اطراف واحد صنعتی مذکور دچار جراحت شدند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خوزستان گفت: حال یکی از این مجروحان که پیرزن ۷۵ ساله است متاسفانه وخیم اعلام شده است.

