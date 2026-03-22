خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله رژیم صهیونی آمریکایی به خرمشهر سه مجروح بر جای گذاشت

حمله رژیم صهیونی آمریکایی به خرمشهر سه مجروح بر جای گذاشت
کد خبر : 1764410
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری خوزستان گفت: حمله شب گذشته رژیم صهیونیستی-آمریکایی به خرمشهر سه شهروند مجروح شدند.

به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی یکشنبه اظهار کرد: در پی تهاجم ددمنشانه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به شهر خرمشهر بخشی از یک واحد صنعت دریایی این شهر آسیب دید.

وی افزود: در پی این حمله سه عابر پیاده در اطراف واحد صنعتی مذکور دچار جراحت شدند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خوزستان گفت: حال یکی از این مجروحان که پیرزن ۷۵ ساله است متاسفانه وخیم اعلام شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار