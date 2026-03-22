سالن چند منظوره ورزشی جزیره لارک مورد هدف قرار گرفت

به گزارش ایلنا، مهدی فولادی در این رابطه اظهار کرد: در ادامه حملات جنایتکارانه و ناجوانمردانه رژیم سفاک و خونخوار آمریکا و اسرائیل، سالن ورزشی جزیره لارک روز گذشته مورد هدف حملات جنگنده های دشمن قرار گرفت.

وی با بیان اینکه هنوز میزان خسارت وارده به این مکان برآورد نشده است افزود: ورزش همواره نماد دوستی ، همدلی و اتحاد میان مردم جهان بوده است و آسیب رساندن به چنین فضاهایی ضربه ای به روح ورزش و جامعه ورزشی محسوب می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان ادامه داد: امید است جامعه جهانی با حساسیت بیشتری نسبت به این گونه اقدامات واکنش نشان داده و در جهت حفظ امنیت و آرامش مردم و ورزشکاران گام‌های جدی بردارند.

جزیره لارک با ۷۷ کیلومتر مربع مساحت در جنوب شرقی جزیره قشم و جنوبی‌ترین خاک ایران در منطقه تنگه هرمز در استان هرمزگان قرار گرفته است.

