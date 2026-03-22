حمله آمریکایی ـ صهیونی به یک واحدی صنعتی فعال بخش دریا در خرمشهر

به گزارش ایلنا، ولی‌الله حیاتی اظهار داشت: دشمن آمریکایی صهیونیستی یک واحد صنعتی فعال در بخش دریا را در خرمشهر مورد حمله قرار داد .

وی با اشاره به جزئیات این حادثه افزود: در پی تهاجم دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به شهر خرمشهر، بخشی از یک واحد صنعت دریایی استان آسیب دید.

معاون امنیتی استانداری خوزستان گفت: در این حمله، سه عابر پیاده که در اطراف واحد صنعتی مذکور حضور داشتند، دچار جراحت شدند که حال یکی از مجروحان که یک پیرزن 75 ساله است، وخیم گزارش شده است.

معاون استاندار خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت مصدومان تحت نظر کادر درمانی قرار دارد و پیگیری‌های لازم در خصوص این حادثه در حال انجام است.

