بارش باران در قزوین از بعدازظهر آغاز میشود
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین گفت: بیشترین میزان بارندگیهای استان در شبانه روز گذشته مربوط به شهر کوهین با ۱۰.۵ میلیمتر بود.
به گزارش ایلنا در قزوین، مهدی آخوندی با اعلام این خبر گفت: این در حالی است که بارشها در شهرهای تاکستان و قزوین نیز به ترتیب ۸.۵ و چهار میلیمتر ثبت شد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین تصریح کرد: براساس پیشبینیهای اعلام شده از سوی این اداره کل، روز گذشته شاهد وزش بادهای لحظهای شدید در برخی مناطق استان بودیم که بیشترین آن مربوط به شهرهای کوهین و قزوین به ترتیب با ۷۲ و ۵۰ کیلومتر برساعت بود.
آخوندی خاطرنشان کرد: خروجی مدلها نشان میدهد که تا اواسط هفته جاری گذر امواج حاصل از سامانه بارشی را به تناوب داشته باشیم که پیامد آن بارش باران، کاهش رعد و برق، وزش باد با احتمال پدیده تگرگ خواهد بود.
به گفته وی، بارشها برای امروز یکشنبه در ساعات بعدازظهر پارهای از مناطق استان را در بر میگیرد اما برای روز دوشنبه شاهد بارندگی در تمامی سطح استان خواهیم بود.
آخوندی با اشاره به اینکه به لحاظ دمایی تغییرات محسوسی طی این مدت نخواهیم داشت، تاکید کرد: با توجه به قرار گرفتن در فصل بهار و تشکیل ابرهای همرفتی، در ساعات بعدازظهر بارندگی در پاره ای مناطق به صورت رگبار است.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین یادآور شد: در شبانهروز گذشته شهرهای آوج با ۲ و رازمیان در بخش رودبار الموتغربی و بویین زهرا با ۱۷ درجه سانتیگراد به ترتیب خنکترین و گرمترین مناطق استان بودند و دمای هوا در قزوین نیز طی این مدت چهار تا ۱۴ درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان بود.