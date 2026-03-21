معاون سیاسی استاندار لرستان خبر داد؛
مصدومیت سه نفر بر اثر حمله پهپادی در کوهدشت/ تخریب کامل یک منزل مسکونی
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان از مصدومیت سه نفر از جمله دو کودک در حمله پهپادی به شهرستان کوهدشت خبر داد.
به گزارش ایلنا، سعید پورعلی شنبه شب یکم فرودین ماه اظهار داشت: در ساعت حدود ۱۸ عصر امروز شنبه اول فروردین ماه ۱۴۰۵ در اثر حمله پهبادی به یک روستا از توابع بخش مرکزی کوهدشت ۳ نفر از اعضای یک خانواده مجروح شدهاند.
وی ادامه داد: دو نفر از مصدومین کودک هستند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان گفت: بر اثر این حمله، منزل مسکونی تخریب شده و وضعیت مجروحین هم طبق گزارشی که از بیمارستان کسب شد، مساعد می باشد.