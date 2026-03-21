خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون سیاسی استاندار لرستان خبر داد؛

مصدومیت سه نفر بر اثر حمله پهپادی در کوهدشت/ تخریب کامل یک منزل مسکونی

کد خبر : 1764325
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان از مصدومیت سه نفر از جمله دو کودک در حمله پهپادی به شهرستان کوهدشت خبر داد.

به گزارش ایلنا،  سعید پورعلی شنبه شب یکم فرودین ماه  اظهار داشت: در ساعت حدود ۱۸ عصر امروز شنبه اول فروردین ماه ۱۴۰۵ در اثر حمله پهبادی به یک روستا از توابع بخش مرکزی کوهدشت ۳ نفر از اعضای یک خانواده مجروح شده‌اند. 

وی ادامه‌ داد: دو نفر از مصدومین کودک هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان گفت: بر اثر این حمله، منزل مسکونی تخریب شده و وضعیت مجروحین هم طبق گزارشی که از بیمارستان کسب شد، مساعد می باشد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار