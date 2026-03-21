مصدومیت سه نفر بر اثر حمله پهپادی در کوهدشت/ تخریب کامل یک منزل مسکونی

به گزارش ایلنا، سعید پورعلی شنبه شب یکم فرودین ماه اظهار داشت: در ساعت حدود ۱۸ عصر امروز شنبه اول فروردین ماه ۱۴۰۵ در اثر حمله پهبادی به یک روستا از توابع بخش مرکزی کوهدشت ۳ نفر از اعضای یک خانواده مجروح شده‌اند.

وی ادامه‌ داد: دو نفر از مصدومین کودک هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان گفت: بر اثر این حمله، منزل مسکونی تخریب شده و وضعیت مجروحین هم طبق گزارشی که از بیمارستان کسب شد، مساعد می باشد.

