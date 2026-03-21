دستگیری 4 نفر از عوامل مرتبط با اینترنشنال در زنجان

به گزارش ایلنا، سردار محمد طراقیه فرماندهی انتظامی استان زنجان از شناسایی و دستگیری چهار نفر از افراد مرتبط با شبکه تروریستی اینترنشنال در این استان خبر داد.

وی افزود: این افراد به عنوان ستون پنجم دشمن فعالیت داشته و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی توسط مأموران انتظامی شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: برخورد قانونی لازم با متهمان در دستور کار قرار دارد و پرونده آنان برای طی مراحل قانونی در حال رسیدگی است.

طراقیه همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق فوریت‌های پلیسی 110 به پلیس اطلاع دهند.

انتهای پیام/