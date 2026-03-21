تشییع ۲ شهید جنگ تحمیلی در بناب و اهر

به گزارش ایلنا از آدربایجان شرقی، پیکر مطهر شهید محمدرضا اشک که سرباز وظیفه نیروی زمینی ارتش بود و در حین انجام خدمت مقدس سربازی در مرز تمرچین به درجه رفیع شهادت نائل آمد، امروز بر دوش مردم قدرشناس و شهیدپرور شهرستان بناب با حضور همرزمان و خانواده های معظم شهدا تشییع شد.

این سرباز شهید، متولد روستای قره چپق شهرستان بناب بود

پیکر مطهر شهید پس از اقامه نماز عید فطر به امامت حجت السلام والمسلمین سید باقر سیدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه شهرستان بناب تشییع و در محل زادگاه خود روستای قره چپق در جوار قطعه شهدای دفاع مقدس خاکسپاری شد.

از زمان آغاز جنگ رمضان شهرستان بناب ۹ شهید گلگون کفن در دفاع از وطن تقدیم کرده است.

امروز همچنین پیکر مطهر شهید احسان غمی در اهر تشییع شد.

وی اهل اهر و کارمند اداره برق تهران بود که بر اثر بمباران هوایی محل کارش به شهادت رسید.

وی نخستین شهید جنگ تحمیلی در اهر است.

