شهادت 3 نفر در حمله آمریکایی ـ صهیونی به مناطق مسکونی رامسر
در حمله هوایی آمریکایی ـ صهیونی به مناطق مسکونی رامسر، اعضای یک خانواده 3 نفره به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا، مهدی یونسی استاندار مازندران از حمله هوایی آمریکایی ـ صهیونی به مناطق مسکونی رامسر خبر داد و اظهار داشت: در این حمله اعضای یک خانواده 3 نفره به شهادت رسیدند که این اقدام نشانه استیصال دشمن است.
استاندار مازندران با محکوم کردن حمله وحشیانه اسرائیل به مناطق مسکونی در رامسر، این اقدام را اوج پستی و ناجوانمردی دشمن دانست و افزود: این حمله که در ساعات اولیه بامداد رخ داد، منجر به شهادت مظلومانه یک زوج و فرزندشان شد.
وی این جنایت را نقض آشکار قوانین بینالمللی خواند و تاکید کرد که چنین حملاتی، اراده ملت ایران را سست نخواهد کرد و حملات کور و هدف قرار دادن شهروندان بیدفاع، خشم و نفرت ملت ایران را نسبت به عاملان و حامیان تروریسم، به ویژه آمریکا، تشدید خواهد کرد.
استاندار مازندران با اشاره به وحدت و همبستگی ملت ایران اطمینان داد که این گونه اقدامات مذبوحانه خللی در انسجام ملی ایجاد نخواهد کرد.