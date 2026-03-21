وقوع نخستین تصادف فوتی قزوین در سال 1405

سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین از وقوع نخستین تصادف فوتی سال 1405 خبر داد و گفت: این تصادف با مرگ یک جوان 15 ساله رقم خورد.

وی اضافه کرد: این تصادف در ساعت 10:45 صبح امروز رخ داد که طی آن یک دستگاه خودروی پژو 405 به دلیل کورس گذاشتن با یک دستگاه خودروی پژو 207 در کیلومتر 3 باند شمالی آزادراه قزوین-کرج کنترل خودش را از دست می‌دهد و بعد از خروج از سطح راه و پس از برخورد با خاکریز واژگون می‌شود.

رئیس پلیس راه استان گفت: سرنشین عقب این وسیله نقلیه به خاطر نبستن کمربند ایمنی از خودرو به بیرون پرتاب می‌شود و متأسفانه در دم جانش را از دست می‌دهد.

تقی‌خانی علل وقوع این سانحه را ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئه دانست و افزود: رانندگی رقابت و لجاجت نیست و توصیه ما این است که رانندگان سعه‌صدر و گذشت داشته باشند.

وی ادامه داد: رانندگان از اقدام مخاطره‌آمیز نظیر اقدامات راننده 405 اجتناب کنند که می‌تواند تبعات سنگینی برای آنها داشته باشد.

