رئیس پلیس راه استان خبر داد؛

وقوع نخستین تصادف فوتی قزوین در سال 1405

سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین از وقوع نخستین تصادف فوتی سال 1405 خبر داد و گفت: این تصادف با مرگ یک جوان 15 ساله رقم خورد.

وی اضافه کرد: این تصادف در ساعت 10:45 صبح امروز رخ داد که طی آن یک دستگاه خودروی پژو 405 به دلیل کورس گذاشتن با یک دستگاه خودروی پژو 207 در کیلومتر 3 باند شمالی آزادراه قزوین-کرج کنترل خودش را از دست می‌دهد و بعد از خروج از سطح راه و پس از برخورد با خاکریز واژگون می‌شود.

رئیس پلیس راه استان گفت: سرنشین عقب این وسیله نقلیه به خاطر نبستن کمربند ایمنی از خودرو به بیرون پرتاب می‌شود و متأسفانه در دم جانش را از دست می‌دهد.

تقی‌خانی علل وقوع این سانحه را ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئه دانست و افزود: رانندگی رقابت و لجاجت نیست و توصیه ما این است که رانندگان سعه‌صدر و گذشت داشته باشند.

وی ادامه داد: رانندگان از اقدام مخاطره‌آمیز نظیر اقدامات راننده 405 اجتناب کنند که می‌تواند تبعات سنگینی برای آنها داشته باشد.

