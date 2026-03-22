پیام نوروزی رهبری، نقشه‌ راه تثبیت قدرت ملی و بازسازی اقتصاد کشور است

شهین جهانگیری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب، را واجد سه لایه کلیدی «امنیتی»، «اقتصادی» و «دیپلماتیک» دانست و اظهار داشت: آنچه در این پیام برجسته است، ترسیم یک نقشه‌راه جامع برای مدیریت هم‌زمان تهدیدات خارجی و مطالبات داخلی است؛ موضوعی که در ادبیات حکمرانی مدرن از آن به‌عنوان «حکمرانی تاب‌آور» یاد می‌شود.

وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر تجربه سه جنگ نظامی و امنیتی در سال گذشته افزود: این بخش از پیام، بیانگر ورود جمهوری اسلامی به مرحله‌ای از «جنگ ترکیبی چندلایه» است؛ جایی که ابزارهای نظامی، رسانه‌ای و اقتصادی به‌صورت هم‌زمان علیه کشور به‌کار گرفته می‌شوند. در چنین شرایطی، انسجام ملی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است.

جهانگیری در ادامه با تمرکز بر شعار سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی زمانی به نتیجه می‌رسد که در بستر «اعتماد عمومی» و «هم‌افزایی ملی» اجرا شود. بدون سرمایه اجتماعی، هیچ برنامه اقتصادی اگر از نظر کارشناسی کامل باشد به سرانجام مطلوب نخواهد رسید. از این رو، تأکید رهبر انقلاب بر وحدت ملی را باید پیش‌شرط موفقیت اقتصادی کشور دانست.

نماینده ارومیه همچنین با اشاره به بخش‌های دیپلماتیک پیام نوروزی گفت: توجه ویژه به روابط با کشورهای همسایه، نشان‌دهنده تداوم و تعمیق سیاست «همسایگی‌محور» در سیاست خارجی ایران است. این رویکرد می‌تواند به کاهش فشارهای بین‌المللی، افزایش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و تقویت عمق راهبردی کشور منجر شود.

وی افزود: تأکید بر بهبود روابط میان کشورهای اسلامی از جمله افغانستان و پاکستان، نشان‌دهنده تلاش ایران برای ایفای نقش فعال در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای و جلوگیری از شکاف‌های ژئوپلیتیکی در جهان اسلام است؛ موضوعی که در معادلات آینده منطقه، اهمیت دوچندان خواهد داشت.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هشدار رهبر انقلاب درباره جنگ رسانه‌ای دشمن خاطرنشان کرد: امروز «ادراک عمومی» به میدان اصلی نبرد تبدیل شده است. رسانه‌های داخلی باید با رویکردی مسئولانه، ضمن تقویت امید اجتماعی، از بازتولید ناخواسته روایت‌های مخرب دشمن پرهیز کنند. این موضوع، بخشی از امنیت ملی محسوب می‌شود.

وی همچنین به موضوع معیشت مردم اشاره کرد و گفت: پیام نوروزی به‌درستی بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی تأکید دارد. انتظار می‌رود دولت و سایر نهادهای مسئول با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و مشارکت مردم، برنامه‌های عملیاتی و زمان‌بندی‌شده برای تحقق این هدف ارائه دهند.

نماینده مردم ارومیه در پایان تأکید کرد: پیام نوروزی رهبر انقلاب، یک «سند راهبردی چندبُعدی» است که اگر به‌درستی فهم و اجرا شود، می‌تواند کشور را از پیچ تاریخی فعلی با موفقیت عبور دهد و زمینه‌ساز تثبیت قدرت ملی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی باشد.

