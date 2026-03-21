به گزارش ایلنا از گلستان، علی اصغر طهماسبی درپیام نوروزی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، سالی سرشار از موفقیت، سلامتی و رفاه را برای مردم شریف ایران و به ویژه استان گلستان،نگارستان ایران خواستار شدند.

در این پیام، استاندار با اشاره به وقایع تلخ سال ۱۴۰۴، یاد و خاطره قائد امت حضرت آیت‌الله الامام خامنه‌ای، جمعی از فرماندهان عزیز، شهدای دانش‌آموز، مردم بی‌دفاع و همچنین امام راحل و تمامی شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشت. ایشان همچنین انتصاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای را به ملت ایران تبریک گفتند.

استاندار، سال ۱۴۰۴ را سالی پرفراز و نشیب برای کشور توصیف کرد که با وجود دو جنگ نابرابر و حوادث ناگوار، مردم ولایت‌مدار ایران با حضور حماسی خود، پاسخی دندان‌شکن به یاوه‌گویان و دشمنان دادند.

وی بر حمایت دولت از جبهه‌های حق و تامین مایحتاج مردم در بازار تاکید کرد.

استاندار گلستان در بخش دیگری از پیام خود به تشریح اقدامات و دستاورد‌های صورت گرفته در استان پرداخت و بر پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه‌های مختلف تاکید کرد.

راه‌اندازی منطقه آزاد اینچه‌برون با ثبت بیش از ۵۰۰ سرمایه‌گذار، پیشرفت ۸۰ درصدی بزرگترین پایانه صادرات محصولات کشاورزی شمال کشور، و گره‌گشایی از پروژه‌های ۱۳ تا ۳۳ ساله از جمله سد چایلی دست آورد‌های استان در بخش توسعه زیرساخت‌های اقتصادی است.

مدیریت ناترازی انرژی، پیگیری نیروگاه‌های خورشیدی، کاهش چشمگیر رتبه پاسخگویی به استعلامات سرمایه‌گذاری و صدور بیش از ۱۰۴ مجوز بدون بوروکراسی اداری اقدامات انجام شده در بخش مدیریت انرژی و سرمایه‌گذاری است.

شناسایی ۴۸۵ هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن، اجرای طرح هادی در ۳۶۷ روستا و آسفالت معابر روستایی، و ساخت بیش از ۶۰۰۰ واحد مسکونی روستایی اقدامات انجام شده در بخش مسکن و عمران روستایی است.ساخت روزانه یک کلاس درس و هر پنج روز یک مدرسه در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی هم از اقدامات بخش آموزش و زیرساخت‌های فرهنگی است.

