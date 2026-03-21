بعد از جنگ برای رفع مشکلات اقتصادی گام برداریم

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری امروز در خطبه نماز جمعه عید سعید فطر ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای والامقام جنگ رمضان گفت: بهتر است بگوییم جای ما پیش ایشان و سایر شهدای والا مقام خالیست و امیدواریم دعاگوی ما باشند.

وی همچنین به حضور حماسی مردم در صحنه و دفاع از وطن اشاره کرد و افزود: عبادات بندگی و اجتماعی مردم را قدر می‌دانیم که با حضور خود در صحنه و در کف خیابان‌ها از آغاز جنگ تحمیلی آمریکا و اسراییل، در دفاع از نیروهای مسلح و وطن در خیابان بودید و امیدواریم مقبول درگاه خداوند باشد.

نماینده ولی فقیه دراستان قزوین در ادامه سخنانش به موضوع ولایت فقیه اشاره کرد و گفت: جامعه‌ای به سلامت و عاقبت می‌رسد که ولایت فقیه را قبول داشته باشد، در طول این 50 سال خود را در ذیل ولایت اهل بیت (ع) قرار دادیم و چه قدر استقلال و عزت پیدا کردیم.

مظفری ضمن مروری کوتاه بر فرمایشات نوروزی مقام معظم رهبری، تاکید کرد: حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای در پیام نوروزی خود نکات بسیار مهم و ارزشمندی را بیان کردند.

وی به خباثت‌ها و جنایت‌های آمریکا و اسراییل در جنگ تحمیلی از سوی رهبر انقلاب اشاره و اضافه کرد: ایشان به وحدت و انسجامی که مردم ایران از خود در طول حوادث اخیر نشان دادند، به عنوان نعمت بزرگ خداوند متعال یاد کردند و تأکید داشتند همگان باید این نعمت را حفاظت کنند و کاری نکنیم که این وحدت و انسجام خدشه‌دار شود.

خطیب نماز عید فطر قزوین نکته دیگری از فرمایشات رهبری را این‌گونه بیان کرد: ایشان فرمودند کسانی که قصد ازدواج در آغاز سال نو را دارند به جهت عزای امام خامنه‌ای مراسمات خود را لغو نکنند و به دید و بازدیدهای هر ساله در عید نوروز اشاره کرده و گفتند این صله رحم انجام شود و همه مردم توجه داشته باشند که حرمت شهدای والا مقام در این دید و بازدیدها رعایت شود.

مظفری همچنین از تمام مردم ایران و واحدهای خدمات رسان که طی چند هفته اخیر خدمات خود را به شهروندان ارائه کردند، تشکر کرد و افزود: اصحاب رسانه و دیگران امروز نبایستی به نقاط ضعف اشاره کنند؛ چرا که برجسته کردن این نوع موضوعات در این ایام امر درستی نیست.

وی با بیان اینکه شعار امسال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی است، تنها راه برون‌رفت از مشکلات را تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: بعد از جنگ همه باید برای اصلاح اقتصادی گام برداریم.

امام جمعه قزوین بر رعایت روابط حسنه با کشورهای همسایه تأکید کرد و افزود: تمام اینها باید تقویت‌کننده پیوند ما با همسایگانمان باشد و در این جنگ کشور خود را پایگاه دشمن نکنند، کشوری که خاک خود را در اختیار دشمن قرار می‌دهد، نسبت به آن نیز عکس‌العمل مناسب خواهیم داشت.

مظفری ادامه داد: امیدوارم سالی سرشار از پیروزی و گشایش در انتظار ملت ایران باشد و این وحدت، انسجام و حضور مردم در چند هفته اخیر باید در شکل و قالب‌های مختلف ادامه پیدا کند.

