شهادت یک زوج و یک کودک در حمله موشکی رژیم صهیونی به خانه مسکونی در رامسر

استاندار مازندران گفت: ساعت سه و 37 دقیقه بامداد امروز حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک منزل مسکونی در رامسر منجر به شهادت یک زوج و فرزندشان شد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، مهدی یونسی رستمی روز شنبه با محکوم کردن حمله وحشیانه اسرائیل به خانه‌ای مسکونی در رامسر، این اقدام را اوج پستی و ناجوانمردی دشمن و نشانه استیصال دشمن خواند و تاکید کرد که وحدت ملی خدشه‌دار نخواهد شد.

وی افزود: این حمله که در ساعات اولیه بامداد رخ داد، منجر به شهادت مظلومانه یک زوج و فرزندشان شد.

استاندار مازندران این جنایت را نقض آشکار قوانین بین‌المللی خواند و تاکید کرد که چنین حملاتی، اراده ملت ایران را سست نخواهد کرد.

مقام عالی دولت در مازندران افزود : حملات کور و هدف قرار دادن شهروندان بی‌دفاع، خشم و نفرت ملت ایران را نسبت به عاملان و حامیان تروریسم، به ویژه آمریکا، تشدید خواهد کرد. استاندار با اشاره به وحدت و همبستگی ملت ایران، اطمینان داد که این گونه اقدامات مذبوحانه خللی در انسجام ملی ایجاد نخواهد کرد.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
