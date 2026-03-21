English العربیه
در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

بناهای تاریخی آذربایجان غربی در ایام نوروز ۱۴۰۵ آماده میزبانی از مسافران است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از فعالیت همه بناهای تاریخی سطح استان در ایام نوروز ۱۴۰۵ خبر داد.

 مرتضی صفری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: طبق مصوبات ستاد خدمات سفر آذربایجان غربی، همه بناهای تاریخی سطح استان در ایام تعطیلات نوروز، میزبان گردشگران و مسافران نوروزی است که با توجه به شرایط جنگی و عزای عمومی این میزبانی امسال متفاوت‌تر از سال‌های گذشته خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: با توجه به عزای عمومی برنامه‌های فرهنگی مانند شاهنامه‌خوانی و برنامه‌هایی آیینی در پایگاه‌های و سایت‌های تاریخی برگزار می‌شود.

وی  ادامه داد: بازدید از بناهای تاریخی استان از ساعت ۹ تا ۱۸ بوده و علاقه‌مندان در این ساعات مشخص می‌توانند از این بناها بازدید داشته باشند.

صفری گفت: در ایام نوروز، همه موزه‌های استان تعطیل بوده و امکان بازدید از آنها وجود نخواهد داشت.

 

