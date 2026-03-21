طغیان رودخانه در راسک؛ سه نفر مفقود شدند
رئیس جمعیت هلالاحمر راسک در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: در پی طغیان رودخانه «فیروزآباد» و وقوع حادثه برای یک دستگاه خودروی لندکروز سه نفر مفقود شدند و عملیات جستوجو برای یافتن آنان همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، محمد بلوچی روز شنبه اظهار کرد: در پی بارندگیهای اخیر و طغیان رودخانههای فصلی یک دستگاه خودروی لندکروز با ۱۴ سرنشین هنگام عبور از بستر رودخانه فیروزآباد دچار حادثه شد.
وی افزود: به دلیل شدت جریان آب و طغیان رودخانه، سرنشینان این خودرو گرفتار سیلاب شد که بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیمهای امدادی جمعیت هلالاحمر به همراه نیروهای محلی به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس جمعیت هلالاحمر راسک تصریح کرد: با تلاش امدادگران و مردم منطقه، ۱۱ نفر از سرنشینان این خودرو نجات یافتند اما متأسفانه سه نفر دیگر مفقود شدند که تا این لحظه خبری از سرنوشت آنها در دست نیست.
وی با بیان اینکه تمامی ظرفیتهای امدادی منطقه برای یافتن مفقودان بسیج شده است، گفت: عملیات جستوجو و نجات با وجود شرایط نامساعد جوی همچنان در جریان است و نیروهای امدادی تا یافتن آخرین نفر در منطقه حضور خواهند داشت.
بلوچی با اشاره به هشدارهای هواشناسی و تداوم بارشها در جنوب سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: از تمامی شهروندان و رانندگان تقاضا میشود از تردد در مسیرهای سیلابی، حاشیه رودخانههای فصلی و عبور از آبنماها به شدت خودداری کنند.
به گزارش ایلنا، شهرستان راسک در جنوب سیستان و بلوچستان در روزهای اخیر شاهد بارشهای رگباری بوده که منجر به جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانههای محلی شده است.