خط انتقال آب آشامیدنی ایستگاه امامزاده جعفر در گچساران تعویض شد

خط انتقال آب آشامیدنی ایستگاه امامزاده جعفر در گچساران تعویض شد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: عملیات تعویض و نوسازی خط انتقال ایستگاه پمپاژ آب آشامیدنی امامزاده جعفر از توابع شهرستان گچساران تعویض شد.

به گزارش ایلنا، رضا رضایی در تشریح این پروژه اظهار کرد: عملیات تعویض ۱۱۰ متر از خط انتقال با قطر ۲۸ اینچ در ایستگاه پمپاژ امامزاده جعفر گچساران به پایان رسید که این اقدام برای ارتقای پایداری شبکه آبرسانی این شهر انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد در ادامه توضیح داد: این محدوده بیشترین تعداد حوادث و شکستگی‌ها را در خط انتقال امامزاده جعفر گچساران به خود اختصاص داده بود و قرار گرفتن این خط در مسیر جاده بین مزارع و باغستان‌ها منجر به آسیب‌ دیدگی‌های زیادی در این خط انتقال می‌شد.

‌رضایی با اشاره به اقدام‌های فنی انجام‌ شده در این پروژه افزود: در این عملیات افزون بر تعویض خط انتقال،شیرآلات مورد نیاز از جمله شیر تخلیه و شیر یکطرفه نیز نصب و یک باب حوضچه برای مدیریت بهتر جریان آب احداث شد.

‌وی با اشاره به اعتبارات اختصاص‌ یافته برای این پروژه گفت: این طرح با ۱۰میلیارد ریال از محل منابع مالی عمرانی شرکت در مسیر اجرا قرار گرفت.

رضایی عنوان کرد:با همکاری تیم‌های اتفاقات، بهره‌برداری شرکت و آبفاب شهرستان گچساران، عملیات تعویض این خط در کمترین زمان ممکن به انجام رسید.

‌وی تصریح کرد: تعویض این خط انتقال به صورت محسوسی از حوادث و شکستگی‌ ها جلوگیری می‌کند و باعث افزایش کیفیت تأمین آب برای شهروندان شهرستان گچساران می‌شود .

نیمی از آب آشامیدنی ساکنان شهر یکصدهزار نفری دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران از منطقه امامزاده جعفر تامین می‌شود.

