شهادت ۲ نفر در پی تجاوز آمریکایی صهیونی به بندر کیاشهر

شهادت ۲ نفر در پی تجاوز آمریکایی صهیونی به بندر کیاشهر
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان گفت: در پی حمله متجاوزانه دشمن آمریکایی صهیونی به منطقه مسکونی در روستای دستک بخش کیاشهر ۲ نفر به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا از استانداری گیلان، علی باقری روز شنبه در خصوص جزئیات حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به منطقه مسکونی اظهار کرد: بامداد امروز شنبه، اول فروردین بر اثر اصابت پرتابه در منطقه مسکونی واقع در روستای دستک کیاشهر یک واحد مسکونی تخریب و چند واحد دیگر در اطراف آن آسیب دیدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان افزود: متاسفانه در پی این حمله متجاوزانه تاکنون ۲ نفر به شهادت رسیدند.

وی افزود: تیم‌های امدادی، انتظامی، امنیتی و کارشناسان فنی بلافاصله در محل حضور یافته و عملیات ایمن‌سازی و بررسی ابعاد حادثه در حال انجام است و اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری با تاکید بر لزوم توجه به حفظ آرامش مردم استان بیان کرد: اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی می‌شود؛ مردم عزیز ضمن حفظ آرامش اخبار دقیق را از رسانه‌های رسمی دنبال کنند.

 

