شهادت ۲ نفر در پی تجاوز آمریکایی صهیونی به بندر کیاشهر

به گزارش ایلنا از استانداری گیلان، علی باقری روز شنبه در خصوص جزئیات حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به منطقه مسکونی اظهار کرد: بامداد امروز شنبه، اول فروردین بر اثر اصابت پرتابه در منطقه مسکونی واقع در روستای دستک کیاشهر یک واحد مسکونی تخریب و چند واحد دیگر در اطراف آن آسیب دیدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان افزود: متاسفانه در پی این حمله متجاوزانه تاکنون ۲ نفر به شهادت رسیدند.

وی افزود: تیم‌های امدادی، انتظامی، امنیتی و کارشناسان فنی بلافاصله در محل حضور یافته و عملیات ایمن‌سازی و بررسی ابعاد حادثه در حال انجام است و اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری با تاکید بر لزوم توجه به حفظ آرامش مردم استان بیان کرد: اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی می‌شود؛ مردم عزیز ضمن حفظ آرامش اخبار دقیق را از رسانه‌های رسمی دنبال کنند.

انتهای پیام/