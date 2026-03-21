نهاوند لرزید

به گزارش ایلنا، حمید پورحسینی مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان روز شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: این زمین لرزه ساعت سه و ۲۳ دقیقه بامداد امروز به وقوع پیوست.

وی اظهار کرد: این زمین لرزه که در عمق پنج کیلومتری زمین رخ داد، در ۶ کیلومتری فیروزان نهاوند (مرز بین استان های همدان و کرمانشاه) به وقوع پیوست.

این مسوول گفت: خوشبختانه گزارشی از وقوع خسارات مالی و جانی به دنبال این زمین لرزه گزارش نشده است.

به گزارش ایلنا، زمین لرزه بامداد امروز شنبه در نهاوند در شهرهای تویسرکان،ملایر و همدان نیز احساس شد.

