نهاوند لرزید
زمین لرزه ای به مقیاس چهار ریشتر در امواج درونی زمین بامداد امروز شنبه فیروزان همدان را به لرزه درآورد.
به گزارش ایلنا، حمید پورحسینی مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان روز شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: این زمین لرزه ساعت سه و ۲۳ دقیقه بامداد امروز به وقوع پیوست.
وی اظهار کرد: این زمین لرزه که در عمق پنج کیلومتری زمین رخ داد، در ۶ کیلومتری فیروزان نهاوند (مرز بین استان های همدان و کرمانشاه) به وقوع پیوست.
این مسوول گفت: خوشبختانه گزارشی از وقوع خسارات مالی و جانی به دنبال این زمین لرزه گزارش نشده است.
به گزارش ایلنا، زمین لرزه بامداد امروز شنبه در نهاوند در شهرهای تویسرکان،ملایر و همدان نیز احساس شد.