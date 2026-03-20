صدور هشدار نارنجی هواشناسی؛ باران و سیلاب در راه هرمزگان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و دریایی در این استان خبر داد و گفت: فعالیت یک سامانه بارشی از اوایل وقت شنبه اول فروردین آغاز می‌شود و تا اواخر وقت یکشنبه دوم فروردین ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، مهرداد حسن زاده در این زمینه اظهار کرد: براساس پیش‌بینی‌، این سامانه با رگبار باران، رعد و برق، احتمال تگرگ و تندبادهای لحظه‌ای همراه خواهد بود.

وی بیان کرد: تمامی مناطق استان شامل شهرستان‌های بندرعباس، بستک، بندرخمیر، سیریک، بندرلنگه، پارسیان، حاجی‌آباد، رودان، بشاگرد، میناب، قشم و جاسک و همچنین جزایر کیش، لاوان، سیری، بوموسی و تنب بزرگ تحت تاثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی، سیلابی شدن مسیل‌ها، خسارت به سازه‌های سبک در اثر تندبادهای لحظه‌ای و آسیب احتمالی به محصولات کشاورزی از پیامدهای این سامانه پیش‌بینی شده است.

حسن‌زاده با تاکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان گفت: مردم از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و از صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های کوهنوردی در این مدت بپرهیزند. همچنین دامداران و عشایر از تردد در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها اجتناب کرده و نسبت به استحکام سازه‌های سبک اطمینان حاصل کنند.

وی همچنین از صدور هشدار دریایی سطح نارنجی شماره ۳۰ در استان خبر داد و گفت: این هشدار نیز از اوایل وقت شنبه اول فروردین آغاز شده و تا اواخر وقت یکشنبه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اضافه کرد: در این مدت وزش باد نسبتا شدید جنوب شرقی با سرعتی تا حدود ۵۰ کیلومتر بر ساعت، افزایش ارتفاع موج دریا تا حدود ۲۰۰ سانتی‌متر و وقوع رگبار باران، رعد و برق و تندبادهای لحظه‌ای در دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس پیش‌بینی می‌شود.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: مواج شدن دریا و اختلال در ترددهای دریایی از پیامدهای این سامانه است و به فعالان دریایی و شناورها توصیه می‌شود تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

اخبار مرتبط
