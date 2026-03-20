به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، حسن مقیمی رئیس این جمعیت گفت: در ساعت ۱۲:۳۰ جمعه ۲۹ اسفندماه، گزارشی مبنی بر سقوط فردی ۴۱ ساله در کوه‌های خینه لامرد به هلال‌احمر اعلام شد.

بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر لامرد با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

نجاتگران پس از پیمایش به پیکر فرد جان‌باخته دسترسی پیدا کردند، و پس از بسکت کردن و انتقال به دامنه کوه، وی را به عوامل انتظامی تحویل دادند. این عملیات پس از ۵ ساعت به پایان رسید.

