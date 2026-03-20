وداع با ۱۳ بسیجی پرپر شده محله قراملک تبریز
۱۳ نفر بودند. پدر و پسر، دوست و رفیق و حتی نوجوان؛ وقتی آخرین بار کنار همدیگر در پایگاه بسیج محله پایین شهر قراملک جمع شده بودند، آسمانی شدند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محله «قراملک» یکی از محلههای قدیمی و بااصالت در سمت غرب شهر تبریز است. وقتی نام این محله میآید، داستان حماسی عاشقانه «اصلی و کرم» در اذهان تداعی میشود.
در انتهای این محله و درست کنار باغهای سبزرنگ آن، قبرهایی منتسب به این ۲ جوان افسانهای قرار دارد که یک جاده، آنها را از یکدیگر جدا کرده است.
امروز داستان دیگری این محله را زنده میکند. داستانی که قلبها را سوزناک و چشمها را تر میکند.
وقتی چند بسیجی برای صیانت از امنیت مردم محله کنار یکدیگر جمع شده بودند، زیر بار حملات رژیم صهیونی-آمریکایی به فیض شهادت نائل میشوند و رشادتهای بچههای این محله را در میدان نبرد به رخ میکشند.
در تبریز نمیتوان بخش پایین شهر و بالا شهر را تقسیم کرد، اما محله «قراملک» را شاید بتوان بکی از محلههای پایین شهر با اصالت دانست که مرام پهلوانی مردم آن از زمان جنگ تحمیلی هشت ساله تا به امروز زبانزد بوده است.
و امروز برگ دیگری از مرام پهلوانی این محله رقم خورد. تعدادی از بسیجیان این شهر که در پی فداکاری و رشادت در راه حفظ وطن و تامین امنیت مردم شبانه روز درحال خدمت بودند، به جمع شهدا پیوستند.
شهیدان محمدرضا فرهنگ، رضا اسحقی، یوسف پرنیان، علی پرنیان، حبیب لطفی، مهران شاکرنیا، احد بهره ور، رضا ندرخانی، عرفان خیرجو، اکبر فرزانه، هادی فرزانه، مهدی رزمجو و سعید مظهر ۱۳ شهید محله قراملک در حمله آمریکا و اسرائیل بودند.
تعدادی جوان و نوجوان در میان این شهدا پر پر شدهاند که داغ مردم این محله را سنگین تر کرده است.
امروز آیین تشییع این شهدای عالیقدر زیر بارش باران رحمت الهی در محله قراملک برگزار شد و مردم شهیدپرور و ولایتمدار محله قراملک، شهدای گرانقدر خود را بر دستان خود رهسپار کردند.